Villeroy: Francúzsko by malo tento rok uniknúť recesii

Paríž 22. júna (TASR) – Francúzsko by malo tento rok uniknúť recesii a mať stále pozitívny hospodársky rast. Uviedol to guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau.



"Naším ústredným scenárom je pozitívny hospodársky rast v tomto roku," povedal pre rádio RTL, aj keď dodal, že inflácia je stále príliš vysoká a obmedzuje kúpnu silu spotrebiteľov.



Francúzska centrálna banka v utorok (21. 6.) znížila výhľad hospodárskeho rastu krajiny. Podľa jej najnovšej prognózy by druhá najväčšia ekonomika eurozóny mala tento rok vzrásť o 2,3 %, v roku 2023 sa tempo jej rastu spomalí na 1,2 % a v roku 2024 sa zrýchlil na 1,7 %, keď sa vplyvy krízy zmiernia.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.