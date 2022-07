Villeroy: Francúzsko nemôže riešiť inflačnú krízu väčším dlhom

Paríž 7. júla (TASR) - Francúzsky štát si nemôže dovoliť sám znášať hospodárske dôsledky krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Vyhlásil to vo štvrtok Francois Villeroy de Galhau, guvernér francúzskej centrálnej banky, keď sa vláda pripravuje predložiť parlamentu nové kolo opatrení na zmiernenie inflácie.



Podľa neho domácnosti budú musieť čeliť dočasnému poklesu kúpnej sily a firmy nižším maržiam, keďže štát si nemôže ďalej dovoliť prístup v štýle "bez ohľadu na to, čo to stojí", ktorým podporoval ekonomiku v najhoršom období pandémie ochorenia COVID-19.



Villeroy v liste prezidentovi Emmanuelovi Macronovi uviedol, že ekonomické problémy Francúzska už nemožno riešiť pridávaním dlhového bremena, pričom upozornil, že Európska centrálna banka má v úmysle čoskoro zvýšiť úrokové sadzby.



"Je jasné, že éra negatívnych alebo nulových úrokových sadzieb sa skončila. Musíme sa zbaviť lákavej, ale nebezpečnej ilúzie, že francúzsky verejný dlh prichádza bez nákladov a obmedzení," povedal Villeroy.



Vyzval pritom na "dôveryhodný a ambiciózny" plán znižovania dlhu. A dodal, že v stávke je politická dôveryhodnosť Francúzska u jeho partnerov v Európskej únii (EÚ) a investorov.



Vzhľadom na to, že kríza v júni vyhnala infláciu vo Francúzsku na rekordných 6,5 %, vláda prezidenta Macrona má vo štvrtok predstaviť nový balík opatrení na zmiernenie jej vplyvu - od zvyšovania miezd pre štátnych zamestnancov až po predĺženie štátom financovanej zľavy na ceny palív na čerpacích staniciach.



Zatiaľ čo vláda očakáva, že tieto dodatočné náklady na opatrenia pokryje vďaka lepším, ako pôvodne očakávaným daňovým príjmom do rozpočtu, opoziční poslanci sa snažia pridať ďalšie nákladné novelizácie, ktoré by ešte viac zaťažili verejné financie.



Krajne pravicové aj ľavicové strany minulý mesiac dosiahli veľké zisky v parlamentných voľbách, čím pripravili Macronovu stranu o kontrolnú väčšinu v parlamente a získali pôdu pre prvú politickú bitku pri zákone o zmiernení dôsledkov inflácie.



Podľa Villeroya vláda musí v nasledujúcich rokoch obmedziť rast výdavkov a uskutočniť ekonomické reformy, ako je napríklad prepracovanie dôchodkového systému, čo narazí na odpor krajne pravicových aj ľavicových strán v parlamente.