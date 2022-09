Villeroy: Inflácia v EÚ by mala zostať na vysokej úrovni aj budúci rok

Paríž/Amsterdam 9. septembra (TASR) - Inflácia v eurozóne zotrvá na vysokej úrovni podľa všetkého aj v budúcom roku a zhruba na úroveň inflačného cieľa 2 % by sa mala dostať v roku 2024. Povedal to pre rozhlasovú stanicu BFM člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska centrálna banka (ECB) zvýšila vo štvrtok (8. 9.) hlavné úrokové sadzby o rekordných 75 bázických bodov, pričom prisľúbila, že nasledovať budú ďalšie zvýšenia. Tým dala najavo, že boj s infláciou je prioritou, napriek tomu, že ekonomika eurozóny môže skĺznuť do recesie.



Infláciu za hlavný problém označil aj holandský člen Rady guvernérov Klaas Knot. Ako v piatok povedal, ECB bude v najbližších mesiacoch uprednostňovať boj s infláciou pred hospodárskym rastom. "Očakávame, že inflácia bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v zrýchľovaní. To znamená, že máme pred sebou jediný problém: infláciu. A to zasa znamená, že budeme musieť aspoň do určitej miery spomaliť tempo ekonomického rastu," povedal Knot v rozhovore pre holandskú rozhlasovú stanicu BNR.