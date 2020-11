Villeroy: Menové stimuly nie sú jedinou otázkou, ktorú musí ECB riešiť

Paríž 27. novembra (TASR) - Objem menových stimulov nie je jedinou otázkou, ktorú musí Európska centrálna banka (ECB) riešiť. Dôležité bude aj to, akým spôsobom sa tieto stimuly prenesú do ekonomiky. Povedal to v piatok francúzsky člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau.



ECB pripravuje ďalší balík monetárnych stimulov s cieľom zmierniť dôsledky pandémie nového koronavírusu na ekonomiku eurozóny. Rozhodnutie sa očakáva na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční začiatkom decembra.



"Vzhľadom na pokračujúcu neistotu našim prvoradým cieľom musí byť udržanie výhodných podmienok financovania tak dlho, ako to len bude možné," povedal Villeroy pre francúzsky regulačný úrad ACPR.



"Rekalibrácia nástrojov sa preto musí zamerať nielen na úroveň monetárnej podpory, ale aj na jej trvanie, pružnosť a efektívne zacielenie, teda kvalitu prenášania opatrení monetárnej politiky do ekonomiky," dodal Villeroy de Galhau.