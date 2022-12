Villeroy neočakáva tvrdé pristátie francúzskej ani európskej ekonomiky

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzskej či európskej ekonomike by nemalo hroziť "tvrdé pristátie". Povedal to v utorok člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Francúzsko by malo byť schopné vyhnúť sa recesii," povedal Villeroy de Galhau pre spravodajskú televíznu stanicu BFM TV. Súčasné problémy by podľa neho mala zvládnuť aj širšia Európska únia.



Francúzska centrálna banka cez víkend informovala, že ekonomika Francúzska zaznamená na budúci rok prudké spomalenie rastu, v ďalšom roku by sa však mala čiastočne zotaviť. Ako uviedla, zatiaľ čo tento rok by hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska mal vzrásť o 2,6 %, na budúci rok očakáva centrálna banka rast iba o 0,3 %.