Villeroy: Normalizácia úrokových sadzieb ešte nie je dokončená

Paríž 27. mája (TASR) - Normalizácia úrokových sadzieb v eurozóne pravdepodobne ešte nie je dokončená. Uviedol to v utorok člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) a šéf francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. Poznamenal pritom, že sa to pravdepodobne ukáže na najbližšom zasadnutí ECB na budúci týždeň.



Rada guvernérov ECB, ktorá určuje menovú politiku pre eurozónu, by sa mala stretnúť 5. júna. Finančné trhy očakávajú, že zníži svoju kľúčovú sadzbu na 2 % z 2,25 %. Takýto krok by znamenal už ôsme zníženie úrokových sadzieb ECB v rade. Dôvodom sú obavy z utlmenej ekonomickej aktivity a snahy o skrotenie inflácie.



Údaje o francúzskej inflácii za máj, ktoré boli zverejnené v utorok ráno, ukázali, že sa jej rast spomalil na 0,7 % a dosiahol tak najmenšie tempo od februára 2021. To je podľa Villeroya ďalším veľmi povzbudivým znakom dezinflácie v praxi.