Villeroy očakáva návrat k inflačnému cieľu v rokoch 2027-2028
Dôvodom je podľa neho prudké zrýchlenie inflácie, ktoré spôsobil výrazný rast cien energií v dôsledku „bezprecedentného šoku“.
Autor TASR
Paríž 4. mája (TASR) - Guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau očakáva návrat k inflačnému cieľu na budúci, prípadne ďalší rok. Dôvodom je podľa neho prudké zrýchlenie inflácie, ktoré spôsobil výrazný rast cien energií v dôsledku „bezprecedentného šoku“. Informovala o tom agentúra Reuters.
V tomto roku Villeroy počíta so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien. „Najskôr, teda v tomto roku, zaznamenáme zrýchlenie inflácie,“ povedal guvernér Banque de France, pričom nevylúčil, že sa môže dostať nad 3 %. V ďalšom roku, prípadne roku 2028 by sa však mala vrátiť k inflačnému cieľu, ktorý je stanovený na úrovni 2 %.
Zároveň dodal, že podľa centrálnej banky sa francúzska ekonomika recesii tento rok vyhne. Odhaduje, že rast by v prípade najoptimistickejšieho scenára mohol dosiahnuť 0,9 %.
