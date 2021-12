Villeroy očakáva nový režim inflácie v eurozóne po pandémii

Paríž 19. decembra (TASR) - Keď sa súčasné veľké tempo rastu spotrebiteľských cien zmierni, eurozóna pravdepodobne vstúpi do nového režimu s infláciou nad úrovňou, ktorú dosahovala pred pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to koncom týždňa Francois Villeroy de Galhau, šéf francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB).



Podľa Villeroya inflácia v euroregióne už pravdepodobne dosiahla vrchol a v rokoch 2023 a 2024 sa bude približovať k 2-percentnému cieľu ECB.



ECB vo štvrtok (16. 12.) uviedla, že inflácia dosiahne v budúcom roku 2022 v priemere 3,2 %, než klesne na 1,8 % v rokoch 2023 a 2024.



Villeroy pre francúzsku rozhlasovú stanicu BFM Business skonštatoval, že po dosiahnutí vrcholu sa eurozóna nevráti do režimu veľmi nízkej inflácie pred ochorením COVID-19.



"Je tu nový inflačný režim okolo 2-percentného cieľa," povedal.



Podľa Villeroya si inflačné pozadie vyžaduje „pragmatické riadenie“ menovej politiky v závislosti od reálnych ekonomických podmienok.



ECB ponechala politikom dostatočnú flexibilitu vzhľadom na riziká vyplývajúce z nových variantov koronavírusu a tlakov v dodávateľských reťazcov. Banka vo štvrtok uviedla, že v marci budúceho roka ukončí núdzové nákupy dlhopisov, ale dočasne zdvojnásobí tempo svojho dlhšie trvajúceho programu nákupu aktív (Asset Purchase Programme, APP).



Villeroy pripomenul, že to znamená výraznú redukciu nákupov aktív, pričom priemerné mesačné nákupy by sa mali znížiť z 90 miliárd eur v tomto roku na 20 miliárd do októbra budúceho roka. "Ide o mimoriadne citlivé zníženie tempa nákupov," dodal.