Villeroy: Situácia na Blízkom východe môže zmeniť znižovanie sadzieb

New York 17. apríla (TASR) - Ak by napätie na Blízkom východe malo trvalý vplyv na ceny energií a infláciu, Európska centrálna banka (ECB) bude môcť začať upravovať pôvodné plány znižovania úrokových sadzieb. Povedal to guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB na ostatnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, ponechala úrokové sadzby na pôvodnej rekordnej úrovni, už piatykrát po sebe. Zároveň však naznačila, že v júni by mohla pristúpiť k ich prvej redukcii, keďže inflácia sa spomaľuje, čo potvrdil aj v stredu zverejnený spresnený odhad štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Finančné trhy očakávajú, že ECB zníži v tomto roku úrokové sadzby trikrát.



Villeroy de Galhau však na podujatí Ekonomického klubu v New Yorku uviedol, že po prvej redukcii úrokových sadzieb v júni, k čomu však dôjde iba v prípade, že nenastanú nečakané prekvapenia, bude ECB rozhodovať na každom jednom zasadnutí na základe vývoja situácie a ekonomických údajov. "To znamená, že budeme dôsledne monitorovať vývoj geopolitickej situácie na Blízkom východe a prípadný vplyv na ceny energií," povedal šéf francúzskej centrálnej banky. Dodal, že ak by situácia na Blízkom východe mala na infláciu trvalý vplyv, ECB bude mať po prvej redukcii sadzieb v tejto oblasti dostatok priestoru na úpravu tempa a cieľa.