Villeroy: Trumpova politika bude mať negatívny vplyv na ekonomiku

Paríž 12. februára (TASR) - Colná politika prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny vplyv na ekonomiku. Potvrdil to v stredu šéf francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Veľmi pravdepodobne dôjde k negatívnemu vplyvu," povedal pre rozhlasovú stanicu France Culture Villeroy.



Taktiež uviedol, že Francúzsko sa pravdepodobne vyhne hospodárskej recesii v roku 2025. Francúzska centrálna banka v utorok (11. 2.) vo svojej prognóze uviedla, že francúzska ekonomika je na ceste k nárastu o 0,1 až 0,2 % v 1. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi.



Villeroy už začiatkom mesiaca varoval, že americké clá zvýšia ekonomickú neistotu. "Každý prehráva v tomto druhu protekcionistickej obchodnej vojny," povedal pre France Info. Na otázku, či by Európska únia mala reagovať rovnako, ak Trump uvalil clá na dovoz z bloku, Villeroy povedal, že takáto reakcia by sa nemala vylúčiť, ale vyzval na opatrnosť.