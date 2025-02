Villeroy: Trumpove clá zvýšia ekonomickú neistotu

Paríž 3. februára (TASR) - Clá, ktoré uplynulý víkend zaviedol americký prezident Donald Trump, zvýšia ekonomickú neistotu. Vyhlásil to v pondelok guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau pre rozhlasovú stanicu France Info. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Pri pohľade na ekonomické správy je tu niekoľko skôr pozitívnych prvkov, dochádza k oživeniu kúpnej sily. Ale rozhodnutie pána Trumpa zaviesť silné clá zvýši ekonomickú neistotu," povedal Villeroy a dodal, že je to veľmi znepokojivý vývoj.



Podľa Villeroya, ktorý je tiež členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), Trumpove clá sú "veľmi brutálne" a zasiahnu najmä automobilový sektor. "V tomto druhu protekcionistickej obchodnej vojny prehráva každý," povedal.



Na otázku, či by Európska únia (EÚ) mala reagovať rovnako, ak Trump uvalí clá aj na dovoz z Európy, odpovedal, že takáto reakcia by sa nemala vylúčiť, ale vyzval na opatrnosť. "Kľúčom je posilniť našu ekonomiku," skonštatoval.



Trump počas víkendu nariadil rozsiahle clá vo výške 25 % na tovar z Mexika, Kanady a 10 % na dovoz z Číny. Začal tak obchodnú vojnu, ktorá by mohla narušiť globálny rast a obnoviť infláciu.



Villeroy pre France Info uviedol, že ECB pravdepodobne pristúpi k ďalšiemu zníženiu sadzieb na nasledujúcom stretnutí v marci. ECB minulý týždeň znížila kľúčové úrokové sadzby o 25 bázických bodov a viacerí predstavitelia banky naznačili, že smeruje k ich ďalšiemu zníženiu, keďže obavy z nevýrazného hospodárskeho rastu prevýšia obavy z pretrvávajúcej inflácie.