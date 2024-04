Villeroy: Údaje o inflácii posilňujú dôveru v redukciu úrokov

Paríž 30. apríla (TASR) - Údaje o inflácii vo Francúzsku aj celej eurozóne, ktoré boli zverejnené v utorok, posilňujú dôveru v začiatok redukcie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) na začiatku júna. Povedal to guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako v prípade Francúzska, tak v rámci celej eurozóny sa medziročná miera inflácie udržala v apríli na úrovni z marca, čo predstavuje 2,4 %. Navyše, jadrová inflácia sa mierne spomalila. V marci zaznamenala 2,9 %, v apríli 2,7 %.



Podľa Villeroya tieto údaje zvýšili šance, že inflácia sa na budúci rok vráti k strednodobému inflačnému cieľu ECB. Ten banka stanovila na úrovni 2 %. "Za týchto okolností by sme mali byť schopní na začiatku júna pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb," uviedol Villeroy.



Čo sa však týka tempa redukcie v nasledujúcom období, o tom by mal rozhodovať nasledujúci vývoj inflácie, dodal šéf francúzskej centrálnej banky, ktorý tak potvrdil postoj španielskeho kolegu Pabla Hernándeza de Cosa. Aj ten počíta so začatím redukcie úrokových sadzieb v eurozóne v júni, povedal však, že vzhľadom na určitú úroveň neistoty bude ECB v menovej politike postupovať od zasadnutia k zasadnutiu, pričom bude vychádzať z najnovších ekonomických ukazovateľov.