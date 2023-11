Villeroy:Úrokové sadzby by na dnešnej úrovni mali zostať pár kvartálov

Londýn 21. novembra (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) dosiahli úroveň, na ktorej pravdepodobne zotrvajú niekoľko najbližších kvartálov. Povedal to guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau, ktorý zároveň dodal, že debaty o prípadnom znižovaní úrokových sadzieb sú predčasné. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po tom, ako ECB zvýšila úrokové sadzby 10-krát po sebe, ich na ostatnom zasadnutí v októbri ponechala nezmenené. Rozhodnutie centrálnej banky tak viedlo k diskusiám medzi investormi o tom, kedy by ECB mohla začať so znižovaním úrokových sadzieb.



Podľa Villeroya však neexistuje iba stúpanie k vrcholu a zostup. Ako povedal na stretnutí s členmi Spoločnosti profesionálnych ekonómov v Londýne, existujú aj rovinné oblasti, na ktorých je možné vnímať účinok výšky. "A týmto smerom sa bude ECB minimálne na najbližších zasadnutiach a v najbližších štvrťrokoch uberať," dodal.



Konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, či výkyvy na ropných trhoch by spomaľovanie inflácie výraznejšie ovplyvniť nemali, aj keď v najbližších mesiacoch nemožno vylúčiť občasný pohyb nahor či nadol, povedal Villeroy. Miera inflácie v eurozóne sa v ostatných mesiacoch výrazne spomalila, čo je dôsledok najmä nepriaznivého vývoja ekonomiky, podľa šéfa francúzskej centrálnej banky je však možné, že k recesii nedôjde a skôr očakáva "mäkké pristátie ekonomiky".