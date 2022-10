Villeroy:ECB zvýši sadzby podľa potreby,chce zmierniť jadrovú infláciu

Paríž 4. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zvýši úrokové sadzby do takej miery, do akej bude nevyhnutné, aby sa jadrová inflácia zmiernila. Povedal to v utorok guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Dodal však, že tempo zvyšovania sadzieb by sa v budúcom roku mohlo spomaliť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Jadrová inflácia v eurozóne, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, dosiahla v septembri 4,8 %. Podľa Villeroya je to príliš vysoká hodnota. "Zvýšime úrokové sadzby do takej miery, do akej to bude potrebné, aby sme jadrovú infláciu zmiernili," uviedol Villeroy pre holandské noviny NRC.



ECB v júli zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov a v septembri ju posunula nahor až o 75 bodov. Podľa Villeroya musí banka vo zvyšovaní pokračovať a "do konca roka zvýšiť sadzbu bez váhania na neutrálnu úroveň, teda úroveň, pri ktorej ekonomiku síce nepodporuje, ale ani nebrzdí". Túto úroveň Villeroy odhaduje niekde "pod alebo blízko 2 %".



Potom by ECB mala pristúpiť k druhej fáze normalizačného cyklu svojej menovej politiky, ktorá, ako Villeroy dodal, bude "pružnejšia a prípadne pomalšia". Uviedol, že netvrdí, že rast úrokových sadzieb sa vtedy zastaví, ECB však bude musieť "komplexne posúdiť inflačné a ekonomické vyhliadky".