Villeroy:Potravinová inflácia by sa mala začať zmierňovať v 2. polroku

Paríž 25. apríla (TASR) - Rast cien potravín sa začne zmierňovať v 2. polovici tohto roka, uviedol guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau, podľa ktorého by sa Európskej centrálnej banke (ECB) malo podariť stlačiť celkovú infláciu k inflačnému cieľu najneskôr do roku 2025. Informovala o tom agentúra Reuters.



Villeroy de Galhau, ktorý je členom Rady guvernérov ECB, pre rozhlasovú stanicu RTL povedal, že podľa neho ECB dokáže dostať celkovú mieru inflácie k úrovni 2 %, čo predstavuje inflačný cieľ banky, do roku 2025, "prípadne už ku koncu roka 2024". Už v pondelok (24. 4.) uviedol, že ECB musí zatiaľ zotrvávať na prísnej menovej politike, keďže doteraz nezaznamenala signály poukazujúce na zmierňovanie jadrovej inflácie, teda inflácie očistenej o nestabilné ceny potravín a energií.



Čo sa týka ďalšieho vývoja úrokových sadzieb, ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadujú, že ECB na svojom najbližšom zasadnutí 4. mája "takmer určite" zvýši depozitnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Následne by ju o ďalších 25 bodov, prípadne aj výraznejšie, mala zvýšiť na ďalšom zasadnutí v júni. Dôvodom je práve vysoká jadrová inflácia.