Villeroy: Vrchol inflácie v EÚ a Francúzsku bude v prvej polovici 2023

Paríž 21. novembra (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku aj v Európe by mala dosiahnuť svoj vrchol v prvej polovici budúceho roka. Vyhlásil to v pondelok Francois Villeroy de Galhau, guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) pre televíznu stanicu France 5. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Pripomenul, že vysoká miera inflácie škodí ekonomike. Centrálna banka tak urobí všetko, čo je v jej silách, aby ju dostala späť na svoju cieľovú úroveň 2 %.



"Inflácia by mala vo Francúzsku aj v eurozóne vyvrcholiť v prvej polovici budúceho roka," povedal Villeroy pre televíziu France 5.



Odhadol pritom, že miera inflácie, ktorá sa v eurozóne v októbri 2022 vyšplhala až na 10,6 %, by sa mala vrátiť na úroveň okolo 2 % o dva alebo tri roky.