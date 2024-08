Vinári bojujú o prežitie, ohrozujú ich extrémne horúčavy

Atény 24. augusta (TASR) - Európske vinárstva bojujú o prežitie. Predovšetkým na juhu Európy ich ohrozujú extrémne horúčavy. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Tohtoročný zber hrozna na obľúbenom gréckom ostrove Santorini je v plnom prúde, ale miestny vinár Yiannis Paraskevopoulos je pesimistický. Extrémne teploty totiž ohrozujú odrodu Assyrtiko, ktorá je rozhodujúca pre medzinárodne uznávané biele vína z ostrova.



Minuloročná produkcia jeho vinárstva Gaia Wines predstavovala približne tretinu produkcie z roku 2022. Aktuálne odhaduje, že tohtoročná úroda padne na jednu šestinu úrovne z roku 2022.



"Mysleli sme si, že to najhoršie už máme za sebou. Ale nie, nemali sme - rok 2024 prekonal aj najhoršie očakávania," uviedol Paraskevopoulos v telefonickom rozhovore pre CNBC.



Vinárstvo Gaia Wines v minulom roku odhadovalo, že odroda Assyrtiko môže do roku 2040 zmiznúť. Aktuálne vyzerá jeho minuloročné varovanie ako príliš optimistické. Podľa Paraskevopoulosa aktuálne teploty signalizujú, že odroda by mohla zmiznú ešte skôr.



Odroda Assyrtiko nie je jediná. Podľa Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) globálna produkcia vína v roku 2023 klesla o 10 % na 237,3 milióna hektolitrov, čo bolo najmenej za viac ako 60 rokov. Negatívny vplyv na úrodu mali "extrémne klimatické podmienky".



Problémy, ktorým čelia vinárstva, podnietili Európsku úniu (EÚ), aby v júli zriadila skupinu pre vinársku politiku s cieľom diskutovať o "výzvach a príležitostiach pre tento sektor."



Podľa OIV sa produkcia v Grécku v roku 2023 prepadla o viac ako tretinu, zatiaľ čo produkcia v Taliansku a Španielsku klesla o viac ako pätinu, keďže vinárstva v južnej Európe čoraz viac pociťujú negatívne vplyvy počasia vrátane silných dažďov, sucha a skorých mrazov. Takéto výkyvy počasia môžu ovplyvniť nielen úrodu v danom roku, ale aj produkciu v nasledujúcich rokoch.



"Klimatické zmeny výrazne ovplyvňujú výrobu vína a jeho kvalitu," uviedol prostredníctvom e-mailu šéf vinárstva Castello di Querceto z regiónu Chianti Marco Fizialetti. "Táto situácia spôsobila ťažkosti všetkým výrobcom, ktorí už v minulosti museli zvládať vysoké teploty."



Pokles úrody a náročnejšie podmienky výroby zvyšujú náklady na spotrebiteľskom trhu, ktorý je už aj tak značne citlivý na ceny. Spotreba vína v roku 2023 klesla o 2,6 % a padla na najnižšiu úroveň od roku 1996. Hlavným dôvodom bol nárast nákladov na výrobu a distribúciu, ktoré zvýšili ceny pre spotrebiteľov, ukázali odhady OIV. V auguste 2024 stál jeden kilogram hrozna Assyrtiko 8 až 10 eur, čo je približne dvojnásobok cien z roku 2022.



"To sú ceny šampanského," uviedol Paraskevopoulos. Dodal, že vinárstvo Gaia Wines zatiaľ zvýšené náklady nepremietlo do konečnej ceny vína. Nakoniec to však bude musieť urobiť, čo bude mať negatívny vplyv na predaj. "Keď bude fľaša drahšia ako burgundské, čo bude spotrebiteľ robiť? Stratíme trh."