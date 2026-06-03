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Vinári z celého sveta sa zišli na súťaži Danube Wine Challenge
Danube Wine Challenge IWC patrí medzi 15 najvýznamnejších vinárskych súťaží sveta.
Autor TASR
Belá 3. júna (TASR) - V Chateau Bela v okrese Nové Zámky sa v stredu začal 12. ročník medzinárodnej vinárskej súťaže Danube Wine Challenge IWC 2026. Ako informovali organizátori z občianskeho združenia Podunajská vínna cesta, podujatie potrvá do 5. júna.
Danube Wine Challenge IWC patrí medzi 15 najvýznamnejších vinárskych súťaží sveta. Organizuje sa pod vysokým patronátom Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) a je súčasťou Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VinoFed. „Na Slovensko privádza 50 svetovo uznávaných degustátorov, enológov, someliérov, vinárskych kritikov a obchodníkov z krajín celej Európy, Kanady, Čile aj Afriky. Tí budú v tichu slepých degustácií rozhodovať o reputácii vín zo všetkých vinárskych kontinentov,“ uviedli organizátori.
Súťaž Danube Wine Challenge je členom Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED. „Za zatvorenými dverami degustačných miestností prebieha anonymné hodnotenie súťažných vzoriek. Je to skvelá príležitosť pre vinárov ukázať svoje vína v najčistejšej podobe. Bez etikiet, bez príbehov, bez značky. Každé víno tak dostáva rovnakú šancu presvedčiť medzinárodnú jury, ktorá je známa svojou odbornosťou aj prísnosťou. Úspech tu nie je len medaila, ale uznanie kvality v očiach ľudí, ktorí formujú globálne trendy vo víne,” vysvetlila generálna riaditeľka súťaže, enologička, medzinárodná degustátorka, viceprezidentka a členka výkonného výboru VINOFED Edita Ďurčová.
Podľa jej slov práve kombinácia anonymity, prísnej odbornosti a medzinárodného presahu robí z Danube Wine Challenge IWC platformu, ktorá má pre vinárov výrazný dosah na reputáciu. „Aj preto sem každoročne prihlasujú stovky vzoriek etablovaní producenti, ale aj ambiciózne mladé vinárstva z rôznych krajín sveta. Slovenským vinárom otvára dvere do Národného salónu vín SR, českým zas ponúka možnosť zapojenia v rámci podpory Vinárskeho fondu. Dosah súťaže Danube Wine Challenge je citeľný ďaleko za hranicami Slovenska. Je dôkazom, že naša krajina má pevné miesto na mape svetového vína a súčasne je významnou destináciou eno-gastronomického turizmu,“ dodal Ďurčová.
Danube Wine Challenge IWC patrí medzi 15 najvýznamnejších vinárskych súťaží sveta. Organizuje sa pod vysokým patronátom Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) a je súčasťou Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VinoFed. „Na Slovensko privádza 50 svetovo uznávaných degustátorov, enológov, someliérov, vinárskych kritikov a obchodníkov z krajín celej Európy, Kanady, Čile aj Afriky. Tí budú v tichu slepých degustácií rozhodovať o reputácii vín zo všetkých vinárskych kontinentov,“ uviedli organizátori.
Súťaž Danube Wine Challenge je členom Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED. „Za zatvorenými dverami degustačných miestností prebieha anonymné hodnotenie súťažných vzoriek. Je to skvelá príležitosť pre vinárov ukázať svoje vína v najčistejšej podobe. Bez etikiet, bez príbehov, bez značky. Každé víno tak dostáva rovnakú šancu presvedčiť medzinárodnú jury, ktorá je známa svojou odbornosťou aj prísnosťou. Úspech tu nie je len medaila, ale uznanie kvality v očiach ľudí, ktorí formujú globálne trendy vo víne,” vysvetlila generálna riaditeľka súťaže, enologička, medzinárodná degustátorka, viceprezidentka a členka výkonného výboru VINOFED Edita Ďurčová.
Podľa jej slov práve kombinácia anonymity, prísnej odbornosti a medzinárodného presahu robí z Danube Wine Challenge IWC platformu, ktorá má pre vinárov výrazný dosah na reputáciu. „Aj preto sem každoročne prihlasujú stovky vzoriek etablovaní producenti, ale aj ambiciózne mladé vinárstva z rôznych krajín sveta. Slovenským vinárom otvára dvere do Národného salónu vín SR, českým zas ponúka možnosť zapojenia v rámci podpory Vinárskeho fondu. Dosah súťaže Danube Wine Challenge je citeľný ďaleko za hranicami Slovenska. Je dôkazom, že naša krajina má pevné miesto na mape svetového vína a súčasne je významnou destináciou eno-gastronomického turizmu,“ dodal Ďurčová.