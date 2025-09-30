< sekcia Ekonomika
Vinidi: Miesto, kde sa stretáva biznis s vínom a jedinečnou atmosférou
Hoci je Vinidi známe najmä svojimi vínami z vlastných viníc, ponúka aj reprezentatívne priestory, ktoré sú ideálne pre firemné podujatia, pracovné stretnutia, workshopy, teambuildingy či oslavy.
Autor OTS
Báb 30. septembra (OTS) - Vinárstvo Vinidi je dôkazom, že spojenie poctivého vína a unikátneho priestoru dokáže vytvoriť zážitok, na ktorý sa nezabúda. Hoci je Vinidi známe najmä svojimi vínami z vlastných viníc, ponúka aj reprezentatívne priestory, ktoré sú ideálne pre firemné podujatia, pracovné stretnutia, workshopy, teambuildingy či oslavy.
Vinidi sa nachádza priamo medzi vinicami v obci Báb, s ľahkou dostupnosťou po rýchlostnej ceste R1 medzi Bratislavou a Nitrou. Tento strategický bod robí z vinárstva ideálne miesto pre firmy, ktoré hľadajú priestor s dobrou logistikou a zároveň originálnou atmosférou mimo tradičných konferenčných sál.
VIP salón vo vinárstve Vinidi
Vinidi ponúka niekoľko možností podľa charakteru a veľkosti podujatia:
• VIP salón s klenbou a praskajúcim ohňom v krbe – ideálny na menšie firemné rokovania či komorné oslavy v štýlovom prostredí.
• Klenbová pivnica – priestor s nezameniteľným charakterom, vhodný na firemné večierky alebo degustácie.
• Veľká sála s kapacitou pre 80 hostí – flexibilné riešenie pre väčšie podujatia, konferencie alebo firemné školenia.
Klenbová pivnici vo vinárstve Vinidi
Každý priestor je možné prispôsobiť podľa potrieb klienta a doplniť o catering podľa želania.
Víno a gastronómia ako súčasť, že každé podujatie môže byť spojené s degustáciou vín priamo od vinára Petra Czaka a s profesionálnym párovaním vín k jedlu. Hostia tak získajú nielen priestor na prácu či oslavu, ale aj zážitok, ktorý si odnesú domov.
Peter Czako, hlavný vinár vinárstva Vinidi
Degustácie môžu byť koncipované ako teambuildingová aktivita, neformálne večerné spestrenie programu alebo ako reprezentatívna časť pre obchodných partnerov.
Prečo práve Vinidi:
• poloha priamo pri viniciach a rýchla dostupnosť z Bratislavy aj Nitry
• kombinácia exkluzívnych aj priestranných priestorov
• catering podľa želania klienta
• možnosť degustácie a profesionálneho párovania vína k jedlu
• atmosféra vinárstva, ktorú v bežných konferenčných hoteloch nenájdete
Veľká sála pre väčšie eventy vo vinárstve Vinidi
Vinidi tak nie je len vinárstvo. Je to miesto, kde sa spája biznis, zážitok a pôžitok z vína. Či už plánujete firemný workshop, teambuilding, večierok alebo pracovné stretnutie, priestory vo Vinidi dodajú Vášmu podujatiu štýl a prestíž.
Široká ponuka vlastných vín z vinárstva Vinidi
Miesto, ktoré dýcha atmosférou
Vinidi sa nachádza priamo medzi vinicami v obci Báb, s ľahkou dostupnosťou po rýchlostnej ceste R1 medzi Bratislavou a Nitrou. Tento strategický bod robí z vinárstva ideálne miesto pre firmy, ktoré hľadajú priestor s dobrou logistikou a zároveň originálnou atmosférou mimo tradičných konferenčných sál.
VIP salón vo vinárstve Vinidi
Priestory na mieru
Vinidi ponúka niekoľko možností podľa charakteru a veľkosti podujatia:
• VIP salón s klenbou a praskajúcim ohňom v krbe – ideálny na menšie firemné rokovania či komorné oslavy v štýlovom prostredí.
• Klenbová pivnica – priestor s nezameniteľným charakterom, vhodný na firemné večierky alebo degustácie.
• Veľká sála s kapacitou pre 80 hostí – flexibilné riešenie pre väčšie podujatia, konferencie alebo firemné školenia.
Klenbová pivnici vo vinárstve Vinidi
Každý priestor je možné prispôsobiť podľa potrieb klienta a doplniť o catering podľa želania.
Víno a gastronómia ako súčasť, že každé podujatie môže byť spojené s degustáciou vín priamo od vinára Petra Czaka a s profesionálnym párovaním vín k jedlu. Hostia tak získajú nielen priestor na prácu či oslavu, ale aj zážitok, ktorý si odnesú domov.
Peter Czako, hlavný vinár vinárstva Vinidi
Degustácie môžu byť koncipované ako teambuildingová aktivita, neformálne večerné spestrenie programu alebo ako reprezentatívna časť pre obchodných partnerov.
Prečo práve Vinidi:
• poloha priamo pri viniciach a rýchla dostupnosť z Bratislavy aj Nitry
• kombinácia exkluzívnych aj priestranných priestorov
• catering podľa želania klienta
• možnosť degustácie a profesionálneho párovania vína k jedlu
• atmosféra vinárstva, ktorú v bežných konferenčných hoteloch nenájdete
Veľká sála pre väčšie eventy vo vinárstve Vinidi
Vinidi tak nie je len vinárstvo. Je to miesto, kde sa spája biznis, zážitok a pôžitok z vína. Či už plánujete firemný workshop, teambuilding, večierok alebo pracovné stretnutie, priestory vo Vinidi dodajú Vášmu podujatiu štýl a prestíž.
Široká ponuka vlastných vín z vinárstva Vinidi