< sekcia Ekonomika
Vinidi: Víno ako darček, ktorý hovorí za vás
Hľadáte reprezentatívny darček pre obchodných partnerov alebo klientov, ktorý zanechá výnimočný dojem?
Autor OTS
Báb 10. októbra (OTS) - Vinárstvo Vinidi z Bábu pri Nitre ponúka riešenie – kvalitné vína z vlastných viníc, elegantné darčekové boxy a balíčky či darčekové poukážky, ktoré spájajú hodnotu, tradíciu a originálny zážitok. Víno od Vinidi nie je len nápojom – je príbehom terroiru, vinárskej vášne a poctivej práce, ktorý sa stáva súčasťou vzťahov medzi partnermi.
Vína ocenené doma aj v zahraničí
Víno ako darček má vždy pridanú hodnotu, ale vína, ktoré sa dokázali presadiť doma aj v zahraničí, pôsobia ešte prestížnejšie. Vinidi si v roku 2025 odnieslo zlaté medaily z domácich súťaží AGROVÍNO 2025 a TOKAJ 2025. Navyše, na prestížnej medzinárodnej súťaži Danube Wine Challenge získalo jedinečné ocenenie Prix VINOFED – udeľované len výnimočným vínam na základe rozhodnutia 50 svetových odborníkov. Tieto úspechy dokazujú, že vína Vinidi patria medzi špičku nielen doma, ale aj v medzinárodnej konkurencii.
Prix VINOFED - výnimočné ocenenie v kategórii ružových vín
Vinidi ponúka široký výber elegantných darčekových balení kompaktných degustačných boxov so šiestimi vínami v 0,25 l fľašiach, až po luxusné kazety s prémiovými fľašami. Spoločnosti si môžu zvoliť aj personalizované etikety s vlastným logom alebo odkazom, čím darček nadobudne ešte väčšiu jedinečnosť. Takto pripravený balíček je nielen originálny, ale aj vysoko reprezentatívny.
Darčekové boxy pre degustáciu výnimočných chutí z Vinidi
Pre firmy, ktoré chcú ponechať voľbu na obdarovaného, sú k dispozícii aj darčekové poukážky. Klienti alebo partneri si tak sami vyberú vína podľa svojich preferencií, čím je zaručená maximálna spokojnosť. Poukážky sú navyše praktickým riešením, ktoré spája flexibilitu a eleganciu.
Darčekové poukážky Vinidi
Vinidi pristupuje ku každému firemnému partnerovi individuálne – od návrhu vhodného výberu vín, cez balenie až po doručenie. Vďaka tomu sa firmy môžu spoľahnúť, že darček bude pôsobiť reprezentatívne a profesionálne. Či už ide o menší box pre klienta, alebo o väčšiu sériu darčekových balíčkov napríklad pre zamestnancov, vždy je zaručený osobný prístup a dôraz na detail.
Individuálny prístup pre spokojnosť každého firemného partnera
Vinidi – víno, ktoré sa stáva darom
Viac informácií o darčekových balíčkoch a poukážkach nájdete na www.vinidi.sk
Vína ocenené doma aj v zahraničí
Víno s ocenením doma aj vo svete
Víno ako darček má vždy pridanú hodnotu, ale vína, ktoré sa dokázali presadiť doma aj v zahraničí, pôsobia ešte prestížnejšie. Vinidi si v roku 2025 odnieslo zlaté medaily z domácich súťaží AGROVÍNO 2025 a TOKAJ 2025. Navyše, na prestížnej medzinárodnej súťaži Danube Wine Challenge získalo jedinečné ocenenie Prix VINOFED – udeľované len výnimočným vínam na základe rozhodnutia 50 svetových odborníkov. Tieto úspechy dokazujú, že vína Vinidi patria medzi špičku nielen doma, ale aj v medzinárodnej konkurencii.
Prix VINOFED - výnimočné ocenenie v kategórii ružových vín
Darčekové balíčky a boxy na mieru
Vinidi ponúka široký výber elegantných darčekových balení kompaktných degustačných boxov so šiestimi vínami v 0,25 l fľašiach, až po luxusné kazety s prémiovými fľašami. Spoločnosti si môžu zvoliť aj personalizované etikety s vlastným logom alebo odkazom, čím darček nadobudne ešte väčšiu jedinečnosť. Takto pripravený balíček je nielen originálny, ale aj vysoko reprezentatívny.
Darčekové boxy pre degustáciu výnimočných chutí z Vinidi
Darčekové poukážky pre flexibilitu
Pre firmy, ktoré chcú ponechať voľbu na obdarovaného, sú k dispozícii aj darčekové poukážky. Klienti alebo partneri si tak sami vyberú vína podľa svojich preferencií, čím je zaručená maximálna spokojnosť. Poukážky sú navyše praktickým riešením, ktoré spája flexibilitu a eleganciu.
Darčekové poukážky Vinidi
Firemné riešenia s individuálnym prístupom
Vinidi pristupuje ku každému firemnému partnerovi individuálne – od návrhu vhodného výberu vín, cez balenie až po doručenie. Vďaka tomu sa firmy môžu spoľahnúť, že darček bude pôsobiť reprezentatívne a profesionálne. Či už ide o menší box pre klienta, alebo o väčšiu sériu darčekových balíčkov napríklad pre zamestnancov, vždy je zaručený osobný prístup a dôraz na detail.
Individuálny prístup pre spokojnosť každého firemného partnera
Vinidi – víno, ktoré sa stáva darom
Viac informácií o darčekových balíčkoch a poukážkach nájdete na www.vinidi.sk