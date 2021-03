Vinohradníci: Situácia je vážna, hrozí ďalšie znižovanie výmery viníc

Bratislava 15. marca (TASR) - Rozloha rodiacich vinohradov na Slovensku v dôsledku lacných dovozov a nedostatočnej podpory štátu každoročne klesá. Pokiaľ bude tento stav pokračovať, môže prísť k absolútnemu kolapsu vinohradníctva, upozornil v pondelok Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vinohradníkom sa nepáči napríklad tretinové krátenie platieb na reštrukturalizáciu vinohradov a ani nedostatočná podpora počas pandémie ochorenia COVID-19.



V tomto roku vinohradníci očakávajú pokles výmery rodiacich vinohradov na Slovensku na úroveň približujúcu sa k 7000 hektárom, pričom ešte v roku 1989 to bolo okolo 30.000 hektárov. "Rok 2021 bude pre vinohradníkov a vinárov Slovenska najťažší v histórii. Vyzývame vládu SR na reformy pomerov vo vinohradníctve a vinárstve," uviedol cech.



Vinohradníci a vinári vo februári dostali od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) informáciu, že výška alokovaných prostriedkov na program "Reštrukturalizácia vinohradov" nepostačuje na počet žiadostí a rozlohu novovysadených plôch. Má sa pristúpiť ku kráteniu platieb na už podpísané projekty o viac ako 33 %. Podpory z PPA, navyše, nie sú zatiaľ preplatené. Nutnosť dofinancovať obnovu vinohradov novým bankovým úverom je podľa vinohradníkov likvidačná. "Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska žiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o promptné riešenie tejto situácie a kompenzácie krátených prostriedkov, aby nedochádzalo k už spomínanému úbytku vinohradníckych plôch a k exekúciám pestovateľov," uviedli vinohradníci.



Problémy pestovateľom hrozna a výrobcom vína priniesla prostredníctvo zatvorených prevádzok ich odberateľov aj pandémia nového koronavírusu. Zatiaľ čo gastroprevádzky čiastočne odškodnené boli, vinári a vinohradníci, ako dodávatelia týchto prevádzok, neboli podľa cechu odškodnení vôbec.



Riešenie problémov v slovenskom vinohradníctve by podľa cechu napomohlo napríklad zriadenie fondu na podporu predaja slovenských vín v zahraničí vo výške aspoň 500.000 eur alebo zriadenie vývoznej dotácie do tretích krajín vo výške 50 % nákladov. Vinohradníci navrhujú aj zavedenie priamej dotácie na každý kilogram (kg) vypestovaného hrozna vo výške 0,23 eura za kg či zavedenie mimoriadneho príspevku na udržanie pracovných miest v slovenskom vinohradníctve. "Ďalej žiadame o zníženie odvodového zaťaženia pre sezónnych pracovníkov podľa vzoru iných členských štátov EÚ," dodal cech.