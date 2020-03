Virgin Atlantic požiadali britskú vládu o núdzovú finančnú pomoc

Londýn 30. marca (TASR) - Letecká spoločnosť Virgin Atlantic požiadala vládu Spojeného kráľovstva o núdzovú finančnú pomoc nad rámec balíka stimulov pre britské firmy, ktorý im má pomôcť v boji proti dôsledkom pandémie nového koronavírusu. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.



Virgin Atlantic má sídlo v Spojenom kráľovstve. Jej väčšinovým vlastníkom s podielom 51 % je skupina Virgin miliardára Richarda Bransona a 49 % patrí leteckej spoločnosti US Delta. Aerolínie dúfajú, že vláda na ich žiadosť odpovie koncom tohto týždňa alebo začiatkom budúceho týždňa, uviedol zdroj v pondelok.



Nie je jasné, či by Virgin mohli získať komerčný úver a záruky, alebo či vláda môže prevziať podiel v leteckej spoločnosti.



Britský minister dopravy Grant Shapps podľa správy zo zasadnutia výboru pre dopravu, ktorá bola zverejnená v piatok (27. 3.), na otázku, či vláda zváži prevzatie podielu v leteckých spoločnostiach výmenou za finančnú pomoc, odvetil, že všetko je otvorené.