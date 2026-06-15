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Virkkunenová: Európa a USA musia spolupracovať na modeloch AI
Virkkunenová reagovala po tom, čo spoločnosť Anthropic obmedzila prístup k dvom výkonným modelom umelej inteligencie v súlade s nariadením USA v oblasti národnej bezpečnosti.
Autor TASR
Berlín 15. júna (TASR) - Európa nepredstavuje pre Spojené štáty „bezpečnostné riziko“. Vyhlásila to v pondelok európska komisárka pre technológie Henna Virkkunenová po tom, čo spoločnosť Anthropic obmedzila prístup k dvom výkonným modelom umelej inteligencie v súlade s nariadením USA v oblasti národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Európa predstavuje ekonomickú príležitosť, nie bezpečnostné riziko. Sme a aj naďalej budeme dôveryhodným partnerom. Preto musíme spolupracovať na nových, výkonných modeloch umelej inteligencie,“ uviedla Virkkunenová.
Anthropic v piatok (12. 6.) oznámil, že vypne svoje najpokročilejšie modely umelej inteligencie pre všetkých používateľov, po tom, ako mu vláda USA nariadila pozastaviť prístup k týmto modelom pre cudzích štátnych príslušníkov s odvolaním sa na obavy o národnú bezpečnosť. Európska komisia v nedeľu (14. 6.) uviedla, že posudzuje praktické dôsledky nariadenia americkej vlády o kontrole vývozu, ktoré sa týka spoločnosti Anthropic. Prijaté opatrenia by podľa Komisie nemali byť diskriminačné voči partnerom.
„Európa predstavuje ekonomickú príležitosť, nie bezpečnostné riziko. Sme a aj naďalej budeme dôveryhodným partnerom. Preto musíme spolupracovať na nových, výkonných modeloch umelej inteligencie,“ uviedla Virkkunenová.
Anthropic v piatok (12. 6.) oznámil, že vypne svoje najpokročilejšie modely umelej inteligencie pre všetkých používateľov, po tom, ako mu vláda USA nariadila pozastaviť prístup k týmto modelom pre cudzích štátnych príslušníkov s odvolaním sa na obavy o národnú bezpečnosť. Európska komisia v nedeľu (14. 6.) uviedla, že posudzuje praktické dôsledky nariadenia americkej vlády o kontrole vývozu, ktoré sa týka spoločnosti Anthropic. Prijaté opatrenia by podľa Komisie nemali byť diskriminačné voči partnerom.