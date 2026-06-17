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Virkkunenová: Európa sa môže stať lídrom digitálnej éry
Opiera sa o kvalitný výskum, inovatívne podniky, talent svetovej úrovne a jedinečný jednotný trh.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Európa má všetky predpoklady na to, aby sa stala lídrom digitálnej éry - opiera sa o kvalitný výskum, inovatívne podniky, talent svetovej úrovne a jedinečný jednotný trh. Vo videopríhovore na konferencii Jarná ITAPA 2026, ktorá sa koná v Bratislave, to v stredu uviedla výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová. Informovalo o tom Zastúpenie EK na Slovensku.
Podľa podpredsedníčky EK je teraz úlohou Európanov premeniť tieto predpoklady na dlhodobú technologickú kapacitu a konkurencieschopnosť. „Chceme vybudovať a posilniť prosperujúci európsky ekosystém na trénovanie pokročilých generatívnych modelov umelej inteligencie a vývoj riešení v oblasti umelej inteligencie. Investície do superpočítačov a tovární umelej inteligencie dosiahnu v rokoch 2021 až 2027 výšku desať miliárd eur,“ priblížila eurokomisárka.
Virkkunenová tiež zdôraznila, že Európa chce technológie, ktoré sú inovatívne, ale aj bezpečné, konkurenčné, no tiež odolné, silné, ale aj v súlade s demokratickými hodnotami. Počas svojho príhovoru tiež účastníkom konferencie predstavila balík v oblasti európskej technologickej suverenity, ktorý zverejnila Európska komisia začiatkom tohto mesiaca.
Podľa podpredsedníčky EK je teraz úlohou Európanov premeniť tieto predpoklady na dlhodobú technologickú kapacitu a konkurencieschopnosť. „Chceme vybudovať a posilniť prosperujúci európsky ekosystém na trénovanie pokročilých generatívnych modelov umelej inteligencie a vývoj riešení v oblasti umelej inteligencie. Investície do superpočítačov a tovární umelej inteligencie dosiahnu v rokoch 2021 až 2027 výšku desať miliárd eur,“ priblížila eurokomisárka.
Virkkunenová tiež zdôraznila, že Európa chce technológie, ktoré sú inovatívne, ale aj bezpečné, konkurenčné, no tiež odolné, silné, ale aj v súlade s demokratickými hodnotami. Počas svojho príhovoru tiež účastníkom konferencie predstavila balík v oblasti európskej technologickej suverenity, ktorý zverejnila Európska komisia začiatkom tohto mesiaca.