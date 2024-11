Virkkunenová v EP: Zaistím posilnenie digitálnej nezávislosti EÚ

Brusel 13. novembra (TASR) - Kandidátku Fínska na eurokomisárku Hennu Virkkunenovú v utorok večer v Európskom parlamente (EP) v Bruseli vypočúvali poslanci z dvoch hlavných a štyroch pridružených výborov. Zisťovali, či bude spôsobilá chrániť technologickú suverenitu a riadiť otázky bezpečnosti a demokracie, informuje spravodajca TASR.



Hlavnú časť otázok jej kládli členovia výborov pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a vnútorný trh a spotrebiteľov (IMCO). Dodatočné otázky mohli klásť poslanci z výborov pre občianske slobody a spravodlivosť, zahraničné veci, právne záležitosti obchod a kultúru.



Virkkunenová na úvod uviedla, že bude pracovať na posilnení digitálnej nezávislosti EÚ, zabezpečení kritickej digitálnej infraštruktúry a zvýšení konkurencieschopnosti. Predstavila svoje plány na podporu inovácií a investícií do hraničných technológií, zaistenie bezpečnosti a spravodlivého online priestoru, odstránenie priepasti v digitálnych zručnostiach, zníženie byrokracie a zvýšenie investícií do výskumu.



Sľúbila investície a inovácie v oblasti kybernetickej obrany a chrániť kritickú infraštruktúru EÚ pred hybridnými útokmi. Podporila myšlienku vybudovania skutočnej obrannej únie s dôrazom na spoločné investície. Ďalšie podrobnosti predloží v pripravovanej bielej knihe o obrane.



Po otázkach o zvyšovaní technologickej nezávislosti EÚ, vrátane cloudových služieb, sa zaviazala pritiahnuť výskumných pracovníkov do Európy, zvýšiť súkromné investície a zvýšiť kvalifikáciu odborníkov. Tvrdí, že zákon o digitálnych sieťach pomôže znížiť byrokraciu a zabezpečiť vysokorýchlostné pripojenie pre všetkých.



Medzi ďalšie priority podľa nej patrí zvýšenie výroby polovodičov v EÚ, vesmírna priemyselná stratégia EÚ a kvantová výpočtová technika.



V oblasti umelej inteligencie sľúbila urýchlene implementovať nový zákon. Aby sa Európa stala "kontinentom umelej inteligencie", ktorý dokáže prilákať talenty, počas prvých 100 dní vo funkcii predstaví iniciatívu tovární na umelú inteligenciu. Prioritou bude aj posilnenie priemyselného využitia umelej inteligencie.



Poslanci sa pýtali aj na presadzovanie zákona o digitálnych službách a zákona o digitálnych trhoch, na škodlivé účinky sociálnych médií, ochranu slobody prejavu v online prostredí a predaj nelegálnych produktov z tretích krajín.



Virkkunenová uviedla, že ochrana detí online je jednou z jej priorít. Chystá sa predložiť akčný plán proti kyberšikane a preskúmať systémové riziká, ako sú návykové algoritmy. Zdôraznila potrebu spolupracovať s partnermi s rovnakým zmýšľaním v oblasti digitálnej politiky a aj to, že digitálne pravidlá platia pre všetky spoločnosti, ktoré chcú pôsobiť v Únii.



Po sérii otázok o slobode prejavu a základných právach pripomenula chystanú iniciatívu eurokomisie "Demokratický štít", potrebu bojovať proti zasahovaniu zo zahraničia a proti dezinformáciám a dôležitosť pluralitného mediálneho prostredia.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)