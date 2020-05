Vírus môže brzdiť zotavovanie ekonomiky eurozóny ešte ďalšie dva roky

Frankfurt nad Mohanom 1. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny by sa mala začať zotavovať v druhej polovici tohto roka, na úroveň z roka 2019 sa však nemusí dostať až do konca roka 2022. Uviedla to v najnovšej správe Európska centrálna banka (ECB).



Banka ponechala úrokové sadzby vo štvrtok (30. 4.) nezmenené. Kľúčová úroková sadzba tak zostala na nule, depozitná sadzba na úrovni -0,50 % a sadzba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 %. Zároveň však prijala ďalšie monetárne stimuly. V rámci nich zmiernila podmienky pre banky a dodala, že v prípade potreby je pripravená nakúpiť ďalšie štátne dlhopisy.



V najnovšom ekonomickom bulletine, ktorý zverejnila v piatok, ECB uviedla, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny môže v 2. kvartáli zaznamenať pokles až o 15 %. V ďalšom období roka by sa ekonomika mala začať zotavovať, tento proces však bude zdĺhavý, pričom zotavenie bude iba čiastočné.



"V prípade naplnenia najhoršieho scenára by sa ekonomika v 2. kvartáli prepadla o 15 %, po čom by nasledovalo zdĺhavé a neúplne zotavovanie," informovala ECB s tým, že v 3. kvartáli by rast mohol dosiahnuť okolo 6 % a vo 4. štvrťroku približne 3 %. Ako dodala, v prípade naplnenia najpesimistickejšieho scenára by reálny HDP eurozóny "mohol zotrvať hlboko pod úrovňou z konca roka 2019 ešte ďalšie dva roky".