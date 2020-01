Vírus v Číne tlačí ceny ropy nadol

Tokio 27. januára (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o viac než 2 % a zaznamenali niekoľkomesačné minimá. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus v Číne, ktorý si už vyžiadal 80 obetí a viedol k uzatvoreniu viacerých miest. Trhy sa obávajú, že takýto vývoj môže znížiť dopyt po rope, napriek tomu, že Saudská Arábia sa pokúsila trhy upokojiť.



Saudskoarabský minister energetiky princ Abdalazíz bin Salmán v pondelok uviedol, že vývoj v Číne pozorne sleduje a je presvedčený, že vírus sa podarí dostať pod kontrolu. Podľa neho vývoj na trhu ovplyvňujú mimoriadne negatívne očakávania niektorých účastníkov, pričom rovnaký extrémny pesimizmus sa prejavil v roku 2003 počas vypuknutia epidémie SARS.



Zároveň dodal, že členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti ako Rusko sú v prípade potreby schopné reagovať a trh stabilizovať. Vývoj spojený so šírením koronavírusu v Číne má však zatiaľ na trhy výraznejší vplyv než ubezpečovanie Saudskej Arábie a cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla pod 60 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI pod 53 USD/barel.



Cena Brentu s marcovým kontraktom dosiahla do 7.57 h SEČ 59,26 USD (53,70 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou z konca minulého týždňa tak klesla o 1,43 USD (2,36 %). V priebehu obchodovania zaznamenala pokles až na 58,68 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od konca októbra.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 52,86 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,33 USD (2,45 %). Počas obchodovania klesla nakrátko na 52,15 USD/barel. To bola najnižšia hodnota od začiatku októbra.



(1 EUR = 1,1035 USD)