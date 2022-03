Visa zablokovala ruským bankám prístup do svojich platobných sietí

New York 1. marca (TASR) - Visa a Mastercard zablokovali ruským bankám prístup do svojich platobných sietí. Americké spoločnosti, ktoré spracovávajú platby a prevádzkujú platobné karty, zablokovali ruským finančným inštitútom prístup k svojim sieťam v reakcii na sankcie proti Rusku prijaté po invázii na Ukrajinu.



Spojené štáty a vlády po celom svete prijali po ruskom útoku na Ukrajinu bezprecedentné sankcie, ktoré prakticky odrezali Moskvu od globálneho finančného systému. USA minulý týždeň dali na sankčný zoznam viacero Rusov a finančných inštitútov, čo prakticky znemožňuje americkým firmám a súkromným osobám obchodovať s akýmkoľvek jednotlivcom alebo inštitúciou či firmou na tomto zozname. Washington v pondelok (28. 2.) takisto prijal sankcie proti ruskej centrálnej banke.



Mastercard v pondelok uviedla, že "zablokovala viacerým finančným inštitútom" prístup do svojej platobnej siete. Spoločnosť však konkrétne nemenovala žiadne firmy ani jednotlivcov. "V nasledujúcich dňoch budeme naďalej spolupracovať s regulátormi, aby sme plnili naše povinnosti," uviedla Mastercard.



Visa takisto zablokovala firmy a jednotlivcov na sankčnom zozname. V utorok uviedla, že "promptne prijíma opatrenia, aby zabezpečila súlad s platnými sankciami". Dodala, že v prípade nových sankcií prijme ďalšie opatrenia.



Obe spoločnosti takisto prisľúbili, že na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu každá prispejú sumou 2 milióny USD (1,79 milióna eur).



(1 EUR = 1,1199 USD)