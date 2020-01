Visa dosiahla cieľ využívať výhradne obnoviteľnú elektrickú energiu

Foto: VISA

Záväzok Visa k udržateľnosti presahuje aj ďalej, mimo samotnú spoločnosť. Jej aktivity súvisiace so záväzkom k udržateľnosti zahŕňajú napríklad:

• Snahu odstrániť problémy súvisiace s hromadnou dopravou a mestskou mobilitou

• Účasť na štúdii, ktorá sa v rámci 25 krajín venuje spotrebiteľskému správaniu a udržateľnému životu

• Účasť na spustení Travalyst, iniciatívy zameranej na udržateľné cestovanie a turizmus

• Spoluzaloženie Brands for Good, iniciatívy spájajúcej značky, ktoré sa týmto spôsobom snažia udržateľný spôsob života zatraktívniť a sprístupniť.

Bratislava 20. januára (OTS) - Visa (NYSE:V) oznámila, že spoločnosť úspešne splnila svoj cieľ využívať do roku 2020 100 % obnoviteľnej elektrickej energie, čím sa ešte posilnil záväzok Visa byť zodpovedným a udržateľným lídrom vo všetkých svojich prevádzkach, vrátane 131 kancelárií v 76 krajinách a štyroch globálnych spracovateľských centrách.Od momentu stanovenia cieľa stopercentnej obnoviteľnosti v roku 2018 sa spoločnosti Visa podarilo rýchlo zaktivizovať celé svoje globálne portfólio vďaka presunu k udržateľnému mixu obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnečné žiarenie či vietor.,” povedal, výkonný riaditeľ Visa Inc. “Vďaka miestnym službám a konkurencieschopným trhovým dodávateľom Visa využila také možnosti obnoviteľnej elektriny, ktoré boli v najväčšom súlade s prístupom danej krajiny k obnoviteľnej elektrine. Visa investovala do obnoviteľnej elektriny na trhoch, kde má spoločnosť veľké prevádzky, vrátane štyroch lokalít v USA a Veľkej Británii, ktorých spotreba elektrickej energie predstavuje 80 % globálnej spotreby spoločnosti Visa. Ku konkrétnym krokom spoločnosti Visa patrila aj účasť na programoch obnoviteľnej elektriny spoločnosti Total Energy vo Veľkej Británii, Xcel v Colorade, Austin Energy v Texase a Peninsula Clean Energy v oblasti San Francisco Bay.V rámci svojho širšieho záväzku podporovať prechod k obnoviteľným zdrojom elektriny sa Visa taktiež prihlásila k smerniciam RE100, globálnej spolupráci vplyvných spoločností, ktoré sa zaviazali využívať výhradne obnoviteľnú energie, na čele s The Climate Group v partnerstve s CDP; stala sa členom Aliancie nákupcov obnoviteľnej energie (REBA); a podpísala Zásady nákupcov obnoviteľnej energie.Vďaka nákupu výhradne obnoviteľnej elektriny Visa zmierňuje emisie skleníkových plynov z elektriny, ktorú využíva (emisie Scope 2), a v porovnaní s úrovňou z roku 2014 znižuje prevádzkové emisie svojich prevádzok a dátových centier o takmer 90 %.” hovorí, výkonná riaditeľka spoločnosti The Climate Group, North America. “Visa vytrvá vo svojom záväzku zabezpečiť udržateľnejšiu budúcnosť v rámci svojich prevádzok a v širšom komerčnom ekosystéme. V rámci prevádzok po celom svete Visa v záujme naplnenia tohto záväzku zaviedla opatrenia energetickej efektívnosti, vrátane záväzku využívať LEED stavebný dizajn a prevádzku, modernejšie osvetlenie a HVAC a postupy efektívnej elektroniky, na základe ktorej musí minimálne 90 % nových elektronických zariadení v najväčšom technologickom campuse spĺňať certifikačný štandard ENERGY STAR alebo EPEAT.” uviedol, viceprezident a riaditeľ oddelenia korporátnej zodpovednosti a udržateľnosti Visa Inc. “.”Tento úspech stojí na širšej stratégii udržateľnosti Visa, ktorá v rámci nášho odvetvia už získala uznanie. Visa figuruje na severoamerickom Dow Jones indexe udržateľnosti od roku 2017, je členom FTSE4Good Index Member a v roku 2018 bola spoločnosťou Sustainalytics, vedúcim nezávislým globálnym poskytovateľom ESG a korporátnych prieskumov, vyhlásená za ´Outperformera´v kategórii Software a služby. Všetky ďalšie ocenenia spoločnosti Visa nájdete na Visa’s 2018 Corporate Responsibility and Sustainability report