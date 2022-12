Visa investuje 1 miliardu USD Afrike

Washington 14. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Visa, ktorá je najväčším poskytovateľom kreditných a debetných kariet na svete, plánuje investovať v Afrike 1 miliardu USD v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Chce využiť rýchly rast digitálnych platieb v tamojších rozvíjajúcich sa ekonomikách. Spoločnosť to oznámila v stredu na summite lídrov USA a Afriky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Joe Biden hostí desiatky afrických lídrov na trojdňovom podujatí, ktoré sa začalo v utorok (13. 12.) vo Washingtone. "Visa investuje v Afrike už niekoľko desaťročí," pripomenul generálny riaditeľ Alfred Kelly Jr.



Investície v Afrike sú príležitosťou na ďalší rast, keďže elektronické platby na kontinente naberajú na sile, podľa správy spoločnosti McKinsey zo septembra 2022.



Očakáva sa, že rozmach trhu elektronických platieb v Afrike prinesie nárast tržieb takmer o 20 % ročne. Tie by mali do roku 2025 dosiahnuť približne 40 miliárd USD (37,93 miliardy eur) v porovnaní s približne 200 miliardami USD v Latinskej Amerike, dodáva správa.



"Je to jeden z našich najrýchlejšie rastúcich regiónov," povedal Andrew Torre, regionálny prezident Visa pre strednú a východnú Európu, Blízky východ a Afriku.



Najväčší svetový spracovateľ platieb zvýšil od konca roka 2019 počet zamestnancov na kontinente o viac ako 50 %, pričom drvivú väčšinu prijal počas pandémie ochorenia COVID-19, dodal Torre.



Investície rozšíria operácie Visa v Afrike a prehĺbia vzťahy s vládami, firmami v oblasti finančných technológií a obchodníkmi, uvádza sa vo vyhlásení. Pomôžu tiež "posilniť platobný ekosystém prostredníctvom nových inovácií a technológií".



Spomedzi nových technológií spoločnosť nedávno uviedla na trh Visa Acceptance Cloud, platformu, ktorá premení prakticky každé zariadenie na platobný terminál.



(1 EUR = 1,0545 USD)