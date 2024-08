Visa: Olympijské hry prinášajú podporu francúzskej ekonomike

Paríž 7. augusta (TASR) - Olympijské hry (OH) v Paríži prinášajú francúzskemu hospodárstvu veľmi potrebný impulz vďaka zvýšeným spotrebiteľským výdavkom. Uvádza sa to v správe americkej spoločnosti Visa, ktorá je najväčším poskytovateľom kreditných a debetných kariet na svete. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Francúzsko, druhá najväčšia ekonomika eurozóny, sa spolieha na to, že hry podporia skromný hospodársky rast. Štatistický úrad INSE predpovedá, že príjmy z predaja vstupeniek, televíznych práv a cestovného ruchu zvýšia výkon ekonomiky o 0,3 percentuálneho bodu.



Údaje Visa ukázali, že malé podniky v Paríži zaznamenali počas prvého víkendu olympijských hier nárast výdavkov držiteľov kariet Visa o 26 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



"Naše údaje ukazujú výrazný nárast spotrebiteľských výdavkov medzi držiteľmi kariet Visa počas víkendu od slávnostného otvorenia OH," povedala generálna riaditeľka Visa Europe Charlotte Hoggová.



Spoločnosť Visa, ktorá je jedným z firemných sponzorov olympijských hier, uviedla, že americkí držitelia kariet predstavujú najväčšiu časť výdavkov zahraničných klientov spojených s olympijskými hrami, pričom ich výdavky sú o 29 % vyššie ako pred rokom.



Olympiáda viedla aj k veľkému zvýšeniu výdavkov brazílskych a japonských držiteľov kariet Visa v Paríži, uvádza sa v správe.