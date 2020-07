VISA podporuje obnovu ekonomiky. Pomáha miliónom malých podnikov

Bratislava 15. júla (OTS) -Malé podniky budú zohrávať dôležitú úlohu pri obnove komunít v celej Európe - vytvárajúv regióne. Nedávne štúdie ukazujú, že dôsledky ochorenia Covid-19 tvrdo zasiahli práve malé podniky, pričom najväčšie straty zaznamenali osobné služby, pohostinstvá a maloobchod.Pre mnohých bude cesta k obnove náročná, keďže nastal výrazný posun v správaní spotrebiteľov, ako ukazujú nové údaje od spoločnosti Visa. V niektorých európskych krajinách vzrástli nákupy online minimálne o 25 percent. Okrem toho Európania vo veľkej miere preferujú bezkontaktný spôsob platby, pričom dva z troch nákupov v obchode sa uskutočňujú prostredníctvom bezkontaktných kariet alebo mobilných telefónov.Pre majiteľov malých podnikov bude musieť byť prioritou práve prispôsobenie sa týmto zmeneným podmienkam. Výsledky prieskumu spoločnosti Visa však ukázali, že ani nie polovica malých podnikov v celej Európe je schopná prijímať platby online. Cieľom spoločnosti Visa, ktorá sa opiera o sieť finančných inštitúcií, technológie a komunitných partnerov, je pomôcť malým podnikom prispôsobiť sa, vybudovať digitálne kapacity a uspokojiť dopyt spotrebiteľov po bezhotovostných platbách, online aj v kamenných obchodoch., povedalK iniciatíve spoločnosti Visa na podporu malých a stredných podnikov sa pridali medzi inými spoločnosti ako Barclays, Deliveroo, eBay, Elavon, SafeCharge, Shopify. Očakáva sa, že sa k tejto iniciatíve pripoja postupne aj ďalší partneri.V rámci tejto iniciatívy na Slovenskuuviedla na trh novú aplikáciu, ktorá umožní predaj tovaru cez internet bez potreby mať vlastný e-shop. Aplikácia by mala pomôcť podnikom, ktoré majú nižšie obraty vo svojich kamenných obchodoch kvôli pandémii COVID-19. Aplikácia sa veľmi ľahko používa, obchodník odfotí tovar, pridá popis a cenu a umiestni ho na profily sociálnych sietí. Tento odkaz je možné poslať zákazníkom aj prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo iných komunikačných sietí. Na sociálnych sieťach si kupujúci vyberie produkt alebo službu, zaplatí kartou online a kuriérska služba doručí zásielku až k nemu domov alebo si ju môže vyzdvihnúť priamo u obchodníka.Iniciatíva spoločnosti Visa poskytuje podporu v troch strategických oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre hospodársku obnovu európskych spoločenstiev:Polovica spotrebiteľov nakupuje online viac ako pred pandémiou. Pre malé podniky môže byť podnikanie na internete časovo náročným procesom. Preto spoločnosť Visa spolupracuje s partnermi, aby malým firmám umožnila rýchlo vstúpiť do digitálneho priestoru pomocou potrebných nástrojov, zdrojov a rád.koronakríza urýchlila potrebu, aby majitelia malých podnikov ponúkali spotrebiteľom bezpečný a pohodlný spôsob platby. Spoločnosť Visa spolupracuje s celým radom partnerov na zvyšovaní počtu miest, kde môžu zákazníci platiť kartou alebo mobilným telefónom. Zaväzuje sa pomôcť miliónom ďalších malých podnikov prijímať digitálne platby a rozvíjať sa vďaka nim.Prieskum ukázal, že spotrebitelia si cenia miestne a nezávislé podniky a chceli by ich podľa možnosti podporovať. Keď sa podniky v celej Európe začínajú znovu otvárať, spoločnosť Visa spustila niekoľko iniciatív na motiváciu spotrebiteľov, aby nakupovali na miestnej úrovni.Toto oznámenie nadväzuje na globálny záväzok Nadácie Visa poskytnúť 210 miliónov dolárov na financovanie dlhodobých potrieb malých a stredných podnikov v nasledujúcich piatich rokoch, po kríze spôsobenej šírením COVID-19.Pre viac informácii navštívte www.visa.sk