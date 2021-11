Visa predstavila balík trvalej udržateľnosti „Visa Eco Benefits“

● Kalkulačka uhlíkovej stopy: riešenie, od spoločnosti

● Uhlíkové kompenzácie: možnosť pre držiteľov kariet kompenzovať ich vplyv na emisie skleníkových plynov.

● Personalizované vzdelávanie pre zákazníkov: ako podporiť a ako prispieť k udržateľnejšej spotrebe.

● Udržateľné materiály na výrobu kariet: vrátane spolupráce so skupinou CPI Card Group a digitálnych účteniek.

● Dary ekologickým organizáciám pri použití kariet Visa: Finančné dary sú určené neziskovým organizáciám ako napríklad One Tree Planted, ktorá napomáha globálnemu úsiliu o zalesňovanie.

● Odmeny: viac odmien pre držiteľov kariet za udržateľné správanie. riešenie, od spoločnosti ecolytiq , poskytuje držiteľom kariet prehľady odhadu uhlíkovej stopy výdavkov, vrátane novej funkcie teplotného skóre výdavkov. Držiteľom kariet pomôže kalkulačka pochopiť klimatický dopad ich správania pri osobných výdavkoch a tiež to, ako tým prispievajú k cieľu Parížskej dohody o zmene klímy.možnosť pre držiteľov kariet kompenzovať ich vplyv na emisie skleníkových plynov.ako podporiť a ako prispieť k udržateľnejšej spotrebe.vrátane spolupráce so skupinou CPI Card Group a digitálnych účteniek.Finančné dary sú určené neziskovým organizáciám ako napríklad One Tree Planted, ktorá napomáha globálnemu úsiliu o zalesňovanie.viac odmien pre držiteľov kariet za udržateľné správanie.

Bratislava 16. novembra (OTS) - Balík je určený vydavateľom kariet, aby svojich zákazníkov motivovali prispieť k udržateľnosti. Balík „Visa Eco Benefits“ bude dostupný najskôr v Európe a v priebehu budúceho roka bude sprístupnený partnerom a klientom Visa postupne po celom svete. Vďaka tejto novej ponuke spoločnosť Visa naďalej zohráva vedúcu úlohu v podporovaní trvalo udržateľného obchodu a zavádzaní klimatických opatrení v platobnom odvetví a svojim klientom a partnerom pomáha uspokojiť rastúci dopyt zo strany ich zákazníkov po riešeniach na udržateľnú spotrebu a životný štýl.Balík „Visa Eco Benefits“ umožní vydavateľom Visa pridať výhody zamerané na udržateľnosť k existujúcim kreditným a debetným produktom Visa. Držiteľom kariet Visa to umožní pochopiť vplyv ich výdavkov na životné prostredie, čím ich povzbudí k udržateľnému správaniu. Funkcie, ktoré budú dostupné hneď pri spustení alebo doplnené postupne, sú:“ povedala, EVP a generálna riaditeľka Visa Europe.Podľa nedávnej štúdie GlobeScan pripravovanej na 31 trhoch na vzorke 31 000 respondentov, majú spotrebitelia po celom svete naďalej vysoké ambície v oblasti trvalo udržateľného životného štýlu. Podľa spotrebiteľského prieskumu Visa sa tieto vysoké ašpirácie prenášajú aj do bankovníctva a platieb. Napríklad väčšina držiteľov kariet v USA súhlasí s tým, že udržateľnosť je pre nich dôležitá, pričom 62 % s veľkou pravdepodobnosťou alebo pravdepodobne požiada o platobnú kartu zameranú na udržateľnosť. Tento trend je ešte výraznejší v generácii mileniálov. Držitelia kariet v Európe označili funkcie zamerané na udržateľnosť za najdôležitejšie hneď po tradičných výhodách karty, ako sú ochrana pred podvodmi a akceptácia karty.Balík “Visa Eco Benefits” je pokračovaním globálneho záväzku spoločnosti Visa byť klimaticky pozitívnou spoločnosťou, ktorá využíva svoje produkty, služby, dáta, sieť a značku na podporu udržateľného obchodu a na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Začiatkom tohto roka, Visa oznámila prísľub dosiahnuť nulové emisie do roku 2040 , desať rokov pred cieľom Parížskej klimatickej dohody.,“ povedal, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti ecolytiq. „Balík “Visa Eco Benefits” je najnovším míľnikom spoločnosti Visa na ceste k udržateľnosti.Viac informácií o záväzku spoločnosti Visa k udržateľnosti nájdete na: visa.com/ESG