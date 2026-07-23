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Visa Slovak Top Shop posilní dvojica hlavných partnerov Bakof a Boint
Prestížna súťaž Visa Slovak Top Shop, ktorá hodní kamenné predajne a zákaznícku skúsenosť, významne posilnila partnerskú štruktúru.
Autor OTS
Bratislava 23. júla (OTS) - Novými hlavnými partnermi projektu na Slovensku sa stávajú sesterské spoločnosti Bakof a Boint, experti na návrhy a realizáciu komerčných interiérov.
Spoločnosti Boint a Bakof majú mnohoročné bohaté skúsenosti s tvorbou a realizáciou interiérov, a to nielen maloobchodných prevádzok, ale aj zdravotníckych zariadení, kancelárií, reštaurácií iných komerčných priestorov. Venujú sa solitérnemu aj sieťovému retailu, prevádzkam v nákupných centrách a retail parkoch. Medzi referenčné projekty sieťového retailu patria obchodné siete Sportisimo, Teta drogérie a Burger King v Čechách a na Slovensku. Spoločnosti Bakof a Boint vzhľadom na svoju expertízu prevezmú aj úlohu odborného garanta pre hodnotiace kritérium „Koncept a dizajn prevádzky“. Ide o jedno z ôsmych kritérií, ale práve celkový dojem z dizajnu a konceptu predajne patrí medzi kľúčový atribút, ktoré často rozhodne o postupe prevádzky do finálovej dvanástky.
„Slovak Top Shop je na Slovensku od roku 2021 a jeho prvotným cieľom bolo podporiť reštart kamenných prevádzok po pandémii a oceňovať nasledovaniahodné projekty. Maloobchod sa však z fázy reštartu posunul už o hodný kus ďalej a spolu s ním sa vyvíja aj súťaž. Práve nové partnerstvá sú garantom vysokej relevancie a prestíže projektu. Veľmi sa preto tešíme, že Bakof a Boint vnesú do súťaže svoju odbornosť, ale aj nový pohľad a pozdvihnú Slovak Top Shop na novú úroveň,“ uviedla Zuzana Imrichová, manažérka projektu Visa Slovak Top Shop.
„Špecializujeme sa na realizáciu komplexných interiérových projektov na kľúč a vytvárame inšpiratívne priestory. Som presvedčený, že práve poctivá stavebná realizácia a funkčný dizajn sú základným predpokladom pre vznik skvelej zákazníckej skúsenosti. Kamenný retail dnes totiž nie je len o produktoch a ich vystavení, ale o tom, ako sa zákazník v priestore cíti. Som rád, že sa môžeme stať súčasťou projektu Slovak Top Shop, ktorý práve takéto jedinečné priestory oceňuje,“ povedal Michal Oujezdský, Executive Director, Boint.
„Osobne som navštívil niekoľko víťazov predošlých ročníkov súťaže Slovak Top Shop a skutočne patria medzi to najlepšie, čo maloobchodné prostredie na Slovensku ponúka. Verím, že je potrebné stále nachádzať a oceňovať prevádzky, ktoré na Slovensku udávajú trendy v dizajne a nákupnom zážitku a informovať o nich odbornú aj širšiu verejnosť,“ uviedol Jan Přibyl, Managing Director, Bakof.
Nominované predajne budú naďalej hodnotiť nezávislí inšpektor, tzv. mystery shopperi spoločnosti ppm factum. Zástupcovia spoločností Bakof a Boint budú vo finálovej porote a budú sa osobne zúčastňovať na odovzdávaní cien pre najlepšie predajne v danom mesiaci.
Medzi doterajších víťazov Visa Slovak Top Shop patria výnimočné koncepty: Čerpacia stanica Slovnaft na Prístavnej (2021), Včelovina v Smoleniciach (2022), LYRA Park v Ivanke pri Nitre (2023), Modranska v Modre (2024) a iHRYsko v Poluse v Bratislave (2025).
Viac informácií o víťazoch nájdete na stránke miestopredaja.sk
Spoločnosti Boint a Bakof majú mnohoročné bohaté skúsenosti s tvorbou a realizáciou interiérov, a to nielen maloobchodných prevádzok, ale aj zdravotníckych zariadení, kancelárií, reštaurácií iných komerčných priestorov. Venujú sa solitérnemu aj sieťovému retailu, prevádzkam v nákupných centrách a retail parkoch. Medzi referenčné projekty sieťového retailu patria obchodné siete Sportisimo, Teta drogérie a Burger King v Čechách a na Slovensku. Spoločnosti Bakof a Boint vzhľadom na svoju expertízu prevezmú aj úlohu odborného garanta pre hodnotiace kritérium „Koncept a dizajn prevádzky“. Ide o jedno z ôsmych kritérií, ale práve celkový dojem z dizajnu a konceptu predajne patrí medzi kľúčový atribút, ktoré často rozhodne o postupe prevádzky do finálovej dvanástky.
„Slovak Top Shop je na Slovensku od roku 2021 a jeho prvotným cieľom bolo podporiť reštart kamenných prevádzok po pandémii a oceňovať nasledovaniahodné projekty. Maloobchod sa však z fázy reštartu posunul už o hodný kus ďalej a spolu s ním sa vyvíja aj súťaž. Práve nové partnerstvá sú garantom vysokej relevancie a prestíže projektu. Veľmi sa preto tešíme, že Bakof a Boint vnesú do súťaže svoju odbornosť, ale aj nový pohľad a pozdvihnú Slovak Top Shop na novú úroveň,“ uviedla Zuzana Imrichová, manažérka projektu Visa Slovak Top Shop.
„Špecializujeme sa na realizáciu komplexných interiérových projektov na kľúč a vytvárame inšpiratívne priestory. Som presvedčený, že práve poctivá stavebná realizácia a funkčný dizajn sú základným predpokladom pre vznik skvelej zákazníckej skúsenosti. Kamenný retail dnes totiž nie je len o produktoch a ich vystavení, ale o tom, ako sa zákazník v priestore cíti. Som rád, že sa môžeme stať súčasťou projektu Slovak Top Shop, ktorý práve takéto jedinečné priestory oceňuje,“ povedal Michal Oujezdský, Executive Director, Boint.
„Osobne som navštívil niekoľko víťazov predošlých ročníkov súťaže Slovak Top Shop a skutočne patria medzi to najlepšie, čo maloobchodné prostredie na Slovensku ponúka. Verím, že je potrebné stále nachádzať a oceňovať prevádzky, ktoré na Slovensku udávajú trendy v dizajne a nákupnom zážitku a informovať o nich odbornú aj širšiu verejnosť,“ uviedol Jan Přibyl, Managing Director, Bakof.
Nominované predajne budú naďalej hodnotiť nezávislí inšpektor, tzv. mystery shopperi spoločnosti ppm factum. Zástupcovia spoločností Bakof a Boint budú vo finálovej porote a budú sa osobne zúčastňovať na odovzdávaní cien pre najlepšie predajne v danom mesiaci.
Medzi doterajších víťazov Visa Slovak Top Shop patria výnimočné koncepty: Čerpacia stanica Slovnaft na Prístavnej (2021), Včelovina v Smoleniciach (2022), LYRA Park v Ivanke pri Nitre (2023), Modranska v Modre (2024) a iHRYsko v Poluse v Bratislave (2025).
Viac informácií o víťazoch nájdete na stránke miestopredaja.sk
O spoločnosti Bakof
Špecialista na zákazkovú výrobu vybavenia predajní, POP/POS prvkov, showroomov a interiérov. Profiluje sa ako tím „typických atypárov“ – väčšinu projektov realizuje na mieru a vo veľkých objemoch. Bakof stavia na kreativite, rýchlosti, kvalite a ľudskom prístupe, pričom sa nebojí ani technicky náročných či zdanlivo nemožných riešení. Disponuje moderným výrobným zázemím, vlastným konštrukčným tímom a certifikáciami ISO 9001 a ISO 14001.
O spoločnosti Boint
Líder v oblasti suchej výstavby na kľúč so špecializáciou na B2B projekty nielen pre veľké značky. Pôsobí v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku. Firma funguje v úzkej spolupráci so svojou sesterskou spoločnosťou Bakof group, vďaka čomu dokáže zabezpečiť kompletný proces od návrhu až po finálny nábytok. Boint stavia na flexibilite, rýchlosti, efektivite a spoľahlivosti. Jej víziou je byť synonymom pre kvalitnú a efektívnu interiérovú výstavbu, ktorá prekonáva očakávania klientov.
Špecialista na zákazkovú výrobu vybavenia predajní, POP/POS prvkov, showroomov a interiérov. Profiluje sa ako tím „typických atypárov“ – väčšinu projektov realizuje na mieru a vo veľkých objemoch. Bakof stavia na kreativite, rýchlosti, kvalite a ľudskom prístupe, pričom sa nebojí ani technicky náročných či zdanlivo nemožných riešení. Disponuje moderným výrobným zázemím, vlastným konštrukčným tímom a certifikáciami ISO 9001 a ISO 14001.
O spoločnosti Boint
Líder v oblasti suchej výstavby na kľúč so špecializáciou na B2B projekty nielen pre veľké značky. Pôsobí v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku. Firma funguje v úzkej spolupráci so svojou sesterskou spoločnosťou Bakof group, vďaka čomu dokáže zabezpečiť kompletný proces od návrhu až po finálny nábytok. Boint stavia na flexibilite, rýchlosti, efektivite a spoľahlivosti. Jej víziou je byť synonymom pre kvalitnú a efektívnu interiérovú výstavbu, ktorá prekonáva očakávania klientov.