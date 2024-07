V minulom roku Visa zablokovala podvodné transakcie za 40 miliárd USD

San Francisco 23. júla (TASR) - Americký prevádzkovateľ platobných a kreditných kariet Visa vďaka investíciám do technológií vrátane umelej inteligencie v uplynulom roku zabránil 80 miliónom podvodných transakcií v celkovej hodnote 40 miliárd amerických dolárov (36,74 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na vysokopostaveného predstaviteľa spoločnosti.



Predpokladá sa, že v roku 2025 bude kybernetická kriminalita stáť svet približne 10,5 bilióna USD, uviedol pre Reuters Charles Lobo, riaditeľ rizík spoločnosti Visa pre strednú a východnej Európu, Blízky východ a Afriku. Ak by táto suma vyjadrovala hrubý domáci produkt (HDP), patrilo by jej tretie miesto v rebríčku najväčších svetových ekonomík, priblížil Lobo. Podvody sú podľa neho čoraz sofistikovanejšie a zločinci využívajú nové prístupy, aby oklamali nič netušiacich spotrebiteľov a podniky v digitálne sa rozvíjajúcom svete.



Najväčší spracovateľ platieb na svete podľa vlastných údajov investoval za posledných päť rokov viac ako 10 miliárd USD do technológií, z toho 500 miliónov USD do umelej inteligencie a dátovej infraštruktúry na ochranu klientov a zákazníkov pred podvodnými aktivitami.



(1 EUR = 1,0888 USD)