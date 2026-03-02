< sekcia Ekonomika
Viskupič: Dôvodom ukončenia výroby Samsungu nie je cena energií
Podľa Viskupiča sa významná časť výroby presúva do Maďarska, ktoré má cenu elektriny pre firmy vyššiu ako Slovensko.
Bratislava 2. marca (TASR) - Ceny energií nie sú hlavným dôvodom ukončenia výroby televízorov v spoločnosti Samsung v Galante. Časť výroby sa totiž presunie do susedného Maďarska, ktoré má cenu elektriny ešte vyššiu, upozornil v pondelok na sociálnej sieti opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).
„Dôvodom odchodu Samsungu je toxický mix vytvorený touto vládou. Drahé energie sú v tomto prípade len lacnou výhovorkou a úmyselným klamstvom,“ uviedol Viskupič. Poslanec nespochybnil, že Slovensko má jedny z najdrahších cien elektriny pre firmy v EÚ, no v Samsungu v Galante nie sú extrémne energeticky náročné technológie.
„Žiadne vysoké pece alebo hutníctvo. Podľa informácií, ktoré mám, sa mesačné faktúry za elektrinu pohybovali v desiatkach tisíc eur. Pri tržbách (za rok 2024) vo výške viac ako 1,7 miliardy eur je to v celkovom kontexte marginálna položka,“ priblížil.
Podľa Viskupiča sa významná časť výroby presúva do Maďarska, ktoré má cenu elektriny pre firmy vyššiu ako Slovensko. Poslanec si myslí, že Samsungu sa aj pri vyšších cenách elektriny viac oplatí vyrábať tam, kde majú 9 % daň z príjmu, nižšie celkové zaťaženie a menej byrokracie.
Po ukončení výroby televízorov v Galante očakáva poslanec odchod aj ďalších firiem, ktoré boli na túto prevádzku naviazané. Ohrozené sú tak aj ďalšie pracovné miesta. Zľahčovanie ukončenia výroby televízorov s tým, že o zamestnancov prejavili záujem iné firmy, podľa Viskupiča nie je na mieste, keďže zamestnanci budú zarábať menej.
