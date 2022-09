Viskupič: Finančný výbor po letnej prestávke rokoval konštruktívne

Bratislava 13. septembra (TASR) – Prvé zasadnutie parlamentného finančného výboru po letnej prestávke sa nieslo v konštruktívnej, vecnej a pokojnej atmosfére. Pre TASR to uviedol predseda výboru Marián Viskupič (SaS). Pondelkové (12. 9.) rokovanie zahŕňalo návrhy zákonov z dielne ministerstiev spravodlivosti, investícií, ale aj rezortov práce či financií. Výbor okrem iného prerokoval správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.



Členovia výboru sa v pondelok zaoberali novelou zákona o civilnom mimosporovom poriadku, kde sa podľa Viskupiča otvorila otázka o možnostiach úpravy daňového bonusu a jeho vyváženého prerozdelenia medzi rodičov dieťaťa v striedavej starostlivosti. Prerokovali aj návrh zákona, ktorý má za cieľ skvalitniť a zjednodušiť poskytované služby prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a zlepšiť fungovanie e-Governmentu.



Na programe boli aj zákony z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to úprava Zákonníka práce a návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Ministerstvo financií SR malo na pondelkovom rokovaní výboru novelu zákona o Štátnej pokladnici. Tá podľa Viskupiča predovšetkým zohľadňuje poznatky získané pri odvádzaní prebytku osobitného účtu Štátnej pokladnice do príjmov štátneho rozpočtu počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy týkajúcej sa vymedzenia osobitného účtu, ktorá v súčasnosti nezohľadňuje reálny stav aplikačnej praxe. Zároveň sa majú spresniť ustanovenia o postavení Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.



Výbor zároveň prerokoval aj Informáciu o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2021 predloženú predsedom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Výročnú správu za rok 2021 v zákonom ustanovenej lehote predložilo 49 politických strán, v zákonnej lehote ju nepredložili iba dve politické strany. Viskupič priblížil, že štátna komisia vyzvala v roku 2022 na odstránenie zistených nedostatkov vo výročných správach celkom 17 politických strán a na záver uviedla, že po dvoch rokoch ovplyvnených pandémiou možno konštatovať zlepšenie disciplíny politických strán v oblasti plnenia zákonných povinností, ktoré boli vo väčšine prípadov splnené riadne a včas.



Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) súčasne odprezentoval členom výboru správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti za predchádzajúci rok. "Diskusia sa zamerala najmä na uzákonenie limitu verejných výdavkov v marci 2022 v rámci zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré samotná RRZ uvítala, avšak k plneniu hlavného cieľa zákona by mala prispieť ich implementácia do rozpočtového procesu, ku ktorej zatiaľ nedošlo a je v štádiu prípravy," dodal predseda finančného výboru.