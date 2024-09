Viskupič: Konsolidačné opatrenia zaplatia ľudia, štát nešetrí

Bratislava 10. septembra (TASR) - Opatrenia na ozdravenie verejných financií, o ktorých sa zatiaľ hovorí, zaplatia iba ľudia. Úplne chýba šetrenie na strane vlády. Na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to v utorok vyhlásil opozičný poslanec a podpredseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS).



Napríklad úvahy o možnom znížení dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny sú podľa neho len polovicou pravdy. Je presvedčený, že to bude spojené so zvýšením DPH na iné produkty. "Vo finále to zvýšenie, samozrejme, zoberie ľuďom ďaleko viac peňazí než to, že urobia nejakú nižšiu kategóriu na pár základných potravín," upozornil Viskupič.



Ľudia podľa neho v konečnom dôsledku doplatia aj na uvažované zavedenie dane z finančných transakcií, ktorú by mali platiť firmy. "Treba jasne povedať, že ak vyrobíte transakčnú daň pre firmy, tak je to pre tie firmy náklad rovnako, ako platia nájomné, mzdy, čokoľvek a tie firmy tieto svoje nové dodatočné náklady prenesú do cien svojej produkcie," avizoval poslanec. Dôsledkom môže byť podľa neho tiež zníženie konkurencieschopnosti slovenských podnikov, ktoré budú mať vyššie náklady ako zahraničné firmy.



Viskupič kritizoval aj novú daň zo sladených nápojov, ktorú sa vládna koalícia chystá ešte rozšíriť na ďalšie produkty. "Jednoducho táto vláda nerobí nič iné, než hľadá, kde vytiahnuť občanom ďalšie a ďalšie peniaze z ich vreciek. Nevidím jediné riešenie z toho, čo sme zatiaľ videli, ktoré by sa týkalo šetrenia na nákladoch štátu," doplnil opozičný poslanec.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (9.9.) uviedol, že v rámci konsolidácie je "na stole" stále niekoľko variantov postupu. "Hovoríme aj o znižovaní DPH na potraviny, ale to sa musí niečím vykompenzovať. Samozrejme, že hovoríme už opakovane o dani z finančných transakcií, ale výlučne pre právnické osoby," konštatoval. Podotkol, že konsolidácia by sa nemala dotknúť sociálneho štandardu, ktorý už bol dosiahnutý. Ušetriť podľa neho bude treba 1,5 až 2,6 miliardy eur.