M. Viskupič: Plánované zníženie deficitu v roku 2026 je nereálne
Do rozpočtu si môže podľa neho vládna koalícia schváliť čokoľvek, aj prebytky. Realita je však iná, minister Kamenický zlyhal v roku 2025 a zlyhá aj v roku 2026, myslí si opozičný poslanec.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Plánované výrazné zníženie deficitu verejných financií v roku 2026 na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) je rovnako ako predchádzajúce plány na rok 2025 nereálne. Nedáva to zmysel a je to klamstvo, zhodnotil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS).
„Pre rok 2026 plánuje Kamenický deficit 4,1 %. Škoda, že v 2025 absolútne nenaplnil svoje vlastné plány. Nové dane zďaleka nepriniesli v roku 2025 to, čo si v 2024 namaľoval. A preto je úplne smiešne, keď sa v 2025 chváli svojou machuľou menom Rozpočet Slovenskej republiky na rok 2026,“ uviedol na sociálnej sieti Viskupič.
Príjmy rozpočtu podľa neho nebudú tak vysoké, ako Kamenický plánuje a ide o vymyslené číslo. „A ani výdavky nebudú tak nízke, lebo aj to sa pleskol po bruchu. Žiadny minister tejto vlády nebude šetriť desiatky či stovky miliónov eur. Všetci budú chcieť viac a viac a viac,“ predpokladá Viskupič.
Do rozpočtu si môže podľa neho vládna koalícia schváliť čokoľvek, aj prebytky. Realita je však iná, minister Kamenický zlyhal v roku 2025 a zlyhá aj v roku 2026, myslí si opozičný poslanec.
„Táto vláda minula najviac peňazí a nič tu nefunguje. Firmy, podnikatelia a jednotlivci odchádzajú do zahraničia, alebo veľmi silno optimalizujú. Neexistuje vesmír, v ktorom by Kamenický dokázal naplniť svoj plán s deficitom 4,1 % HDP. Stavím sa o čokoľvek, čo Ladislav Kamenický navrhne,“ doplnil Viskupič s tým že aj takýto schodok by bol katastrofálnym výsledkom, ktorý by Slovensko zadlžil ďalšími 6 miliardami eur.
