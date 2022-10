Viskupič: Pripravujeme TTSK na transformáciu automobilového priemyslu

Trnava 10. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako jeden zo zakladajúcich členov Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom (Automotive Regions Alliance – ARA) pripravuje región na transformáciu automobilového priemyslu, pričom chce na tento cieľ využiť európske zdroje. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič. V pondelok TTSK spoluorganizuje v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest online workshop Pakt zručností – Umožnenie zelenej transformácie v regiónoch s automobilovým priemyslom (Pact for Skills).



"Patríme k regiónom so silným zastúpením automobilového priemyslu. Okrem automobiliek u nás pôsobia aj ich dodávatelia, ktorí spolu zamestnávajú tisíce ľudí. Na dosiahnutie klimatických cieľov Európskej únie bude dôležitý rozvoj zelenej a digitálnej ekonomiky, ktorý ovplyvní trh práce a nároky na vzdelávanie," povedal. Na to sa región podľa jeho slov predvídavo pripravuje. "Boli sme pri založení ARA na fóre Európskeho výboru regiónov. Podpísali sme spoločnú desaťbodovú pozíciu, prostredníctvom ktorej žiadame vytvorenie mechanizmu spravodlivej transformácie s osobitným rozpočtom, aby žiadny z dotknutých regiónov nezostal pozadu," uviedol Viskupič. ARA bola inaugurovaná v júni 2022 počas 150. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov v Bruseli. Najbližšie rokovanie skupiny sa uskutoční 17. novembra 2022 v nemeckom Lipsku aj za účasti eurokomisára pre zamestnanosť a pracovné práva Nicolasa Schmita.



Zástupkyňa TTSK v Bruseli Michaela Paľašová dodala, že "od novembra minulého roka sme aktívni aj v rámci 100-člennej celoeurópskej platformy Združenia zručností v automobilovom priemysle (Automotive Skills Alliance – ASA), ktorá sieťuje partnerov z oblasti regionálnej samosprávy, priemyselnej výroby, dodávateľských reťazcov, zamestnaneckých organizácií či vedy a výskumu. Sme jedným z lídrov medziregionálnej spolupráce, ktorej cieľom je výmena skúseností a implementácia projektov vzdelávania. Naším strategickým cieľom je vytvorenie paktu zručností, o ktorom bude aj online workshop v rámci Európskeho týždňa európskych regiónov a miest".



Kľúčové bude flexibilne reagovať na požiadavky meniaceho sa trhu práce prostredníctvom prepojeného systému stredoškolského, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania. Kraj zohráva kľúčovú rolu pri zintenzívňovaní odbornej prípravy, duálneho vzdelávania, rekvalifikácie či kariérneho poradenstva. Zameria sa na rozširovanie portfólia zručností študentov najmä o tie digitálne, keďže sa očakáva zvýšený dopyt po vysokokvalifikovaných technických profesiách.



Prostredníctvom zastúpenia v Bruseli sa TTSK zapája do diania na európskej scéne. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v jeho medziregionálnej skupine pre budúcnosť automobilového priemyslu (CoRAI, Committee of the Regions - Automotive Intergroup). TTSK je členom Združenia pre súdržnosť (Cohesion Alliance), Združenia automobilových zručností (Automotive Skills Alliance) a ARA.