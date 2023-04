Viskupič: Regionálna železničná doprava by sa mala objednávať z krajov

Bratislava 14. apríla (TASR) - Regionálnu železničnú dopravu by mali objednávať samosprávne kraje. Uviedol to v piatok na brífingu po skončení sa rokovania vlády Jozef Viskupič, predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja, v súvislosti s návrhom zákona o verejnej a osobnej doprave, ktorý schválil vládny kabinet.



"Boli by sme radi, keby sa aj na Slovensku objavil tzv. český model, teda že regionálna železničná doprava je objednávaná z úrovne krajov. Vtedy môžeme naozaj garantovať, že jednotlivé autobusy budú nadväzovať na vlaky a vlaky budú nadväzovať na autobusy. Myslím si, že dovtedy budeme hovoriť skôr o márnej snahe, kde grafikon železničnej dopravy, aj lokálnej, dobieha grafikony prímestskej autobusovej doprav," spresnil Viskupič. Zákonu za SK8 deklaroval podporu, ktorá podľa neho "ide cez politické spektrum".



SK8 si podľa jeho slov bude legislatívny proces pri tomto zákone strážiť. "V druhom čítaní v parlamente máme ešte záujem o štyri dôležité ustanovenia, ktoré v terajšom návrhu zákona nie sú prítomné. Džentlmenská dohoda s ministerstvom dopravy je, že tzv. mimoriadne situácie a núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb budú do zákona zapracované takým spôsobom, aby sme predchádzali prerušeniam dopravy," priblížil.



"Zároveň chceme, aby návrh zákona obsahoval aj reguláciu cien za vstupy na autobusové stanice, ktoré dnes regulované nie je. Autobusová doprava sa nám tak predražuje len tým, že si niektorí majitelia autobusových staníc robia (zo vstupov na autobusové stanice) nehorázny biznis. Našou požiadavkou tiež je, aby národná dopravná autorita bola naozaj nezávislým orgánom," dodal Viskupič.



Z návrhu zákona o verejnej a osobnej doprave z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR, ktorý v piatok schválila vláda, vyplýva, že tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou sa môžu zjednotiť. Cestovať by sa mohlo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy. Účinnosť zákona pri jednom cestovnom lístku na všetky prostriedky verejnej osobnej dopravy sa navrhuje od 1. januára 2025.