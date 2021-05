Viskupič: Slovensko stojí na nástupišti s nápisom Grécko

Bratislava 27. mája (TASR) – Slovensko momentálne stojí na nástupišti s nápisom Grécko, potrebuje však nastúpiť na vlak, ktorý smeruje k zodpovednému rozpočtovému hospodáreniu a konkurencieschopnosti. V rozprave k novele štátneho rozpočtu v pléne Národnej rady (NR) SR to vo štvrtok uviedol šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).



Vyčíslil, že z deficitu 8 miliárd eur sa SR posúva na deficit 11,5 miliardy eur, z výdavkov 24 miliárd eur sa dostáva na 27,5 miliardy eur, príjmy rozpočtu sú pritom necelých 16 miliárd eur. Slovensko sa tak podľa neho pomaly blíži k tomu, že minie raz toľko, ako dokáže vybrať. "Toto nemôže dlho fungovať," varoval. Ak bude SR pokračovať vo vysoko deficitnom hospodárení v tomto aj budúcom roku, je to podľa neho "cesta do pekla".



Poznamenal, že SaS sa snažila nájsť kompromisné riešenie, aby SR zvládla účet za covid, ale tak, aby sa nezruinovali verejné financie. Kompromis sa však nepodarilo nájsť. Napriek časovému priestoru, ktorý bol vytvorený, sa SaS podľa jeho slov ohradzuje voči rozhodovaniu o miliardách v rozpočte v takom krátkom čase. Vníma, že tretia vlna môže prísť, aj keď sú predpoklady, že môže byť nižšia vďaka očkovaniu.



Viskupič tiež tvrdí, že treba upravovať rozpočet na základe aktuálnych dát, preto navrhol počkať na prognózy. "Čím presnejšie a aktuálnejšie dáta máme, následne tým nižšie môžu byť rezervy," poznamenal. Poukázal na to, že 3,5 miliardy eur je polovica ročného výberu dane z pridanej hodnoty (DPH).



Slovensko podľa neho potrebuje reformy a znižovanie výdavkov. "Teraz je ten správny čas, aby sme diskutovali a rozprávali sa o zodpovednom financovaní krajiny," myslí si Viskupič. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) by zároveň podľa neho mal vysvetliť, ako Slovensko vyvedie z vysoko deficitného hospodárenia. Upozornil, že dlhy sa momentálne financujú lacno, ale nebude to tak vždy.



Súčasne upozornil, že akoby sa v súčasnosti "otupila" citlivosť na výdavky. Antigénové testovanie podľa Viskupiča stálo takmer 500 miliónov eur, na pandemické PN a OČR sa pritom dalo v roku 2021 menej ako 160 miliónov eur. "Nemíňali sme financie efektívne na pomoc postihnutým sektorom a segmentom ekonomiky," pripustil Viskupič.



Diskutovať podľa neho treba nielen o položkách, ktoré sú v návrhu obsiahnuté, ale aj o tých, ktoré tam chýbajú. Spomenul napríklad, že chýba pohľad na príjmovú stránku rozpočtu. Návrh úpravy rozpočtu podľa neho nezahŕňa množstvo dobrých trendov. "Celé daňové príjmy je potrebné opraviť a dobrou správou je, že ich dokážeme zvýšiť," dodal.



Poslankyňa OĽANO Lucia Drábiková reagovala s tým, že sa nedá zároveň šetriť aj pomáhať. "Ty by si aj šetril, aj zároveň pomáhal, aj zároveň robil reformy, to sa nedá. Tu treba robiť komplexné reformy takmer v každom rezorte," adresovala Viskupičovi s tým, že zvýšenie deficitu sa dotklo aj okolitých krajín. Poslanec Peter Pollák (OĽANO) si myslí, že aj keby suma zvýšenia bola taká, ako si predstavuje SaS, bolo by zle, lebo to nepredložili oni.



"Ideme gréckou cestou, po nás potopa," tvrdí poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický. Poukázal na to, že rastú aj necovidové výdavky. "Teraz by mala SaS použiť veto, teda keď tak veľmi bojujete, aby sme mali zdravé verejné financie. Verejné financie sú v rozvrate," zdôraznil.



Tempo zadlžovania, ktoré by vyplynulo z novely zákona, je aj podľa nezaradeného poslanca Petra Pellegriniho enormné. Podľa neho sa to rovnako už podobá Grécku. Poznamenal, že zvýšenie dlhu na 64 % HDP je vážne ohrozenie trvalej udržateľnosti verejných financií. "Nevidíme, kde skončili tie peniaze. Slovensko má jednu z najnižších pomocí pre svoju ekonomiku," dodal Pellegrini.