Viskupič: Transakčná daň brzdí ekonomickú aktivitu SR

Bratislava 26. mája (TASR) - Transakčná daň brzdí ekonomickú aktivitu Slovenska a škodí nielen podnikateľom a firmám, ale všetkým obyvateľom krajiny. Rovnako ani ďalšie opatrenia, ktoré prijala vláda, ako napríklad daň so sladených nápojov nepomohla rastu ekonomiky. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).



„Transakčnú daň treba okamžite zrušiť, ničí podnikateľov, ničí slovenskú ekonomiku a v konečnom dôsledku ju, samozrejme, zaplatia všetci občania Slovenska. Varovali sme pred škodlivými účinkami transakčnej dane opakovane, nepočúval nás nikto z koalície, dokonca ani prezident, ktorý ten zákon podpísal a dnes transakčnú daň kritizuje. Nepočúval ani Andrej Danko (SNS), ktorý za ňu hlasoval, ktorý, keď sme dali návrh na jej zrušenie do Národnej rady (NR) SR, hlasoval proti zrušeniu,“ povedal Viskupič s tým, že práve v pondelok má Danko diskutovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) o úpravách v transakčnej dani.



Zdôraznil, že transakčná daň by mala byť zrušená ako celok a uviedol aj niekoľko návrhov, kde by sa dali nájsť financie v rámci štátneho rozpočtu, ak by došlo k jej zrušeniu. Jedným z nich je napríklad zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty (DPH). „Ak by sme vyberali DPH na priemernej úrovni, ako to robí EÚ, tak ročne by do štátnej kasy pribudlo minimálne 500 miliónov eur. Navyše, systém troch sadzieb je neprehľadný, robí podhubie pre daňové podvody. Preto my v SaS navrhujeme, aby sa znížil počet sadzieb na dve a s víziou ich postupného zbližovania, to je najjednoduchšie,“ doplnil.



Ďalej by sa mohol znížiť počet štátnych zamestnancov o desať percent, alebo zrušiť ministerstvo cestovného ruchu a športu aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Slovensko podľa neho nemá v súčasnosti tiež peniaze na poskytovanie sociálnych benefitov, ako sú obedy a vlaky zadarmo, pričom tieto opatrenia vlády by mali byť nahradené adresnejšími riešeniami. V prípade 13. dôchodku by ho SaS nahradila sociálnou dávkou približne v polovičnej výške tak, aby aj sociálne slabší seniori dostali najviac.



Ekonomický rast krajiny by podporilo aj zavedenie rovnej dane z príjmu pre fyzické a právnické osoby na maximálnej úrovni 19 %. „S týmto všetkým môže ísť Danko za ministrom Kamenickým. Je to to, čo si Slovensko zaslúži a čo by umožnilo naštartovať ekonomický rast a nie, aby nás táto vláda, tento minister zdierali vysokými daňami, za ktoré si potom koalícia stavia svoje luxusné haciendy,“ uzavrel Viskupič.