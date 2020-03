Višváder:Do pobočiek len s rúškom a platby vykonávať iba bezhotovostne

Bratislava 16. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa v záujme ochrany zdravia občanov vyzýva, aby do priestorov jej pobočiek a pracovísk vstupovali iba s rúškami na tvári alebo s inou primeranou ochranou tváre. "Je to jedno z dôležitých opatrení na zabránenie prenosu nového koronavírusu," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Okrem toho je dôležité, aby návštevníci neprichádzali do vstupných priestorov pobočiek na odovzdanie dokladov v skupinách, ale jednotlivo a dodržiavali dostatočný odstup medzi sebou a pracovníkom SP. Rovnako naďalej platí aj zákaz vstupu rodičov spolu s deťmi.



Poisťovňa už od minulého týždňa pre mimoriadnu situáciu obmedzila prevádzku pobočiek na prijímanie dokladov do určených schránok v čase od 8.00 do 11.00 h.



Súčasne platí obmedzenie, že pokladnice v pobočkách už nepreberajú hotovosť a nemožno platiť ani platobnými kartami pomocou terminálov. Preto Sociálna poisťovňa žiada odvádzateľov poistného, aby využívali bezhotovostné platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.