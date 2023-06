Víťazkami Visa She's Next sa stali tri výnimočné podnikateľky

Bratislava 1. júna (OTS) - Víťazkami prvého ročníka globálneho programu Visa She's Next na Slovensku sú firmy, ktoré vznikli z odhodlania prinášať výnimočné produkty a výnimočnú skúsenosť, pomáhať, podporovať a šíriť osvetu či priniesť svetu niečo kreatívne a pritom chrániť životné prostredie.Cieľom programu Visa She's Next je pomôcť slovenským podnikateľkám posunúť sa vpred v úsilí financovať, viesť a rozvíjať svoje podnikanie, pretože aj “one (wo)man show” podniky sú dôležitým prvkom ekonomiky. Grantový program Visa She's Next je na Slovensku realizovaný v spolupráci s nadáciou Pontis Impact a je určený pre mikro, malé a stredné podniky, kde figurujú ženy buď ako väčšinový vlastník, alebo ho riadia.povedalaTri víťazky zastupujú rôzne odvetvia, ako je výroba a predaj čokolády, predaj zdravotných podprseniek spojený s osvetou a kreatívna tvorba ekologických návlekov a ich predaj.Nápad otvoriť si vlastnú čokoládovňu prišiel ešte počas jej štúdia v Budapešti. Katalin sa inšpirovala manufaktúrami, ktoré tam zažívali v tom čase rozkvet. Nadchla sa pre myšlienku vlastnej čokoládovne. Vrátila sa na Slovensko, urobila si prieskum a o rok na to už držala v ruke svoju prvú vlastnú čokoládu. Chocomaze je čokoládovňou, v ktorej medzi prvými začali pridávať do čokolád ešte vtedy neznáme lyofilizované ovocie, kde si môžete dopriať čokoládu podľa vlastnej chuti alebo si ju nechať ozdobiť fotkami z jedlých farieb. Čokoládovňa vyrába unikátne produkty založené na jedinečných spoluprácach. Na svoje čokolády používa výhradne recyklovateľné obaly. Dnes je čokoládovňa malou rodinnou firmou, kde okrem zakladateľky Katalin pracuje aj jej otec.Kľúčovým pre začiatok podnikania bola pre Annu materská dovolenka, kedy mala dostatok priestoru premýšľať a hľadať “medzeru na trhu“. Jej motivácia však mala aj “vznešenejší” charakter, nakoľko sa podujala na predaj špeciálnych zdravotných podprseniek pre ženy s ochorením rakoviny prsníka a po mastektómií, usilujúcich sa o plnohodnotný život. Na slovenskom trhu neexistuje podobná spoločnosť. Vo svojom podnikaní vidí Anna aj hlbší zmysel, a preto sa rozhodla pomáhať aj konzultačne, venuje sa každej žene individuálne, odporúča a odovzdáva všetky informácie, ktoré môžu konkrétnej žene pomôcť. Prvú predajňu otvorila Zdravotná podprsenka v Piešťanoch a o 2 roky na to sa presunula do Bratislavy, kde sídli dodnes. Spolupracuje so svetovými výrobcami protetickej bielizne, prsníkových epitéz, protetických plaviek, šiat, oblečenia a šatiek, vhodných počas liečby.Zakladateľkou Paatchi je Lenka, ktorá po materskej dovolenke pretavila svoju ekologickú ideu trvácnych a hygienických návlekov na topánky pre školy a škôlky či iné zariadenia, kde sa návleky používajú, do reálnej podoby. Začala s hľadaním a testovaním trvanlivého, odolného a nepremokavého materiálu. Vo svojom zámere si zaumienila podporovať a vytvárať pracovné miesta pre mamy ako ona, čo má silný sociálny rozmer, keďže podporuje matky a vytvára im flexibilné, príjemné pracovné prostredie skĺbiteľné s výchovou detí. Zriadila si svoj prvý e-shop a rozbehla predaj. Postupne sa začala presúvať aj na trhy v zahraničí a inovovala produkty spolu s výrobnými procesmi. Výsledkom sú kvalitné, ekologické a hravé pestrofarebné návleky, ktoré cenou konkurujú jednorazovým igelitovým návlekom, zvyšujú hygienický štandard a zároveň výrazne redukujú plastový odpad.Ambasádorkami programu Visa She's Next sa v tomto roku stali Mirka Dobiš a Petra Tóth, obe známe slovenské podnikateľky, ktoré sa vypracovali vlastným úsilím. Mirka je známa módna stylistka, kreatívna konzultantka a tiež influencerka, kým Petra je slovenská šperkárka a dizajnérka, ktorá vo svojej tvorbe používa originálne folklórne ornamenty.Účastníčky sa mohli zapojiť a do programu vyplnením formulára s údajmi o spoločnosti, s uvedením, čo bolo inšpiráciou k začatiu podnikania, či akým výzvam denne čelia. O troch víťazkách rozhodla porota zložená z odborníkov a podnikateľov. Každá víťazka získala grant vo výške 5 000 € a na mieru šité poradenstvo, ktoré jej pomôže pri rozvoji podnikania.povedalSpoločnosť Visa si uvedomuje, že digitalizácia obchodovania môže malým podnikom priniesť obrovské výhody. Preto sa v roku 2020 zaviazala, že digitálne pomôže 50 miliónom malých a stredných podnikov. Program Visa She's Next je jedným z programov, ktorý sa zameriava na podniky riadené alebo vlastnené ženami a pomáha im napredovať prostredníctvom grantov a odborného poradenstva, ako aj inovatívnych nástrojov a platobných riešení. Od roku 2020 spoločnosť Visa investovala viac ako 2,8 milióna dolárov do viac ako 260 grantov a poskytla podnikateľkám odborný mentoring po celom svete vrátane USA, Kanady, Indie, Vietnamu, Egypta, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie . V Európe bolo do programu zapojené Írsko, Lotyšsko, Švédsko či Dánsko. Poľsko sa stalo prvou krajinou v strednej a východnej Európe, ktorá túto iniciatívu organizovala, ku ktorej sa na jar 2023 pridali Maďarsko a Slovensko.