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Víťazom 15. ročníka súťaže Hotelier roka sa za rok 2025 stal Š. Gálik
Gálik presvedčil najmä schopnosťou zvládnuť zmenu značky hotela bez straty zamestnancov, pričom dokázal podporiť aj interný kariérny rast.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Víťazom 15. ročníka súťaže Hotelier roka, ktorú organizuje Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), sa za rok 2025 stal Štefan Gálik z Clarion Congress Hotel Bratislava. Ocenenie si prevzal na jesennej HORECA konferencii, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie odborné podujatia slovenského hotelierstva a gastronómie. Ako v stredu informovala AHRS, do finále súťaže sa prebojovali aj Martin Hurban zo Sheraton Bratislava Hotel a Gabriela Kudičová z Kongres Hotel Roca.
Trojica finalistov reprezentovala rôzne podoby kvalitného hotelového manažmentu od rozvoja zamestnancov a spolupráce so školami až po spoločenskú zodpovednosť a podporu cestovného ruchu. „Hotelier roka je ocenením osobností, ktoré svojou každodennou prácou posúvajú slovenské hotelierstvo vpred. Za úspechom každého hotela stoja ľudia, kvalitné riadenie a schopnosť reagovať na meniace sa podmienky trhu,“ uviedol prezident AHRS Marek Harbuľák. Aj tento ročník podľa neho predstavil finalistov, ktorí dokazujú, že profesionálne vedenie, rozvoj zamestnancov a dôraz na kvalitu majú v tomto odvetví zásadný význam.
Novinkou bolo pilotné odovzdanie ocenenia Osobnosť HORECA, ktorého prvou laureátkou sa stala Kathrin Noll, generálna riaditeľka Grand Hotela Kempinski High Tatras. Ocenenie vyzdvihuje osobnosti, ktorých profesionálny prínos presahuje hranice vlastnej prevádzky a významne formuje celé odvetvie. Noll pochádza z nemeckého Čierneho lesa a v hotelovej sieti Kempinski pôsobí viac ako 25 rokov. V Grand Hoteli Kempinski High Tatras pôsobí od roku 2010, vedie ho od roku 2013.
O víťazovi Hoteliera roka rozhodovala odborná hodnotiaca komisia, ktorá posudzovala tri hlavné oblasti - motiváciu a profesijný prístup kandidátov, online reputáciu hotela a ekonomické výsledky zariadenia pod ich vedením. „Pri hodnotení sme zohľadňovali nielen dosiahnuté výsledky, ale aj spôsob, akým kandidáti vedú svojich ľudí, rozvíjajú ich potenciál a prispievajú k dlhodobej udržateľnosti hotelierstva. Každý z finalistov priniesol silný príbeh a konkrétne výsledky,“ priblížila predsedníčka komisie Lucia Arbetová.
Gálik presvedčil najmä schopnosťou zvládnuť zmenu značky hotela bez straty zamestnancov, pričom dokázal podporiť aj interný kariérny rast. Porota ocenila tiež jeho dlhodobú spoluprácu so školami a dôraz na rozvoj budúcich hotelierov. „Toto ocenenie vnímam predovšetkým ako uznanie práce celého tímu Clarion Congress Hotel Bratislava. Hotel je výsledkom každodenného úsilia mnohých ľudí a manažéri sú často práve tí, ktorí pracujú v zákulisí, vytvárajú podmienky pre ostatných, podporujú ich a pomáhajú im rásť,“ uviedol Gálik.
Hurban zaujal výrazným spoločenským presahom svojej práce. Okrem podpory duálneho vzdelávania a zapájania znevýhodnených skupín sa aktívne venuje rozvoju cestovného ruchu v Bratislave. Kudičová zase vyniká dlhodobou a systematickou prácou s ľuďmi. Porotu oslovila jej 11-ročná kontinuita v koordinácii duálneho vzdelávania, ako aj schopnosť viesť a rozvíjať rozsiahly tím s viac ako 70 zamestnancami.
Trojica finalistov reprezentovala rôzne podoby kvalitného hotelového manažmentu od rozvoja zamestnancov a spolupráce so školami až po spoločenskú zodpovednosť a podporu cestovného ruchu. „Hotelier roka je ocenením osobností, ktoré svojou každodennou prácou posúvajú slovenské hotelierstvo vpred. Za úspechom každého hotela stoja ľudia, kvalitné riadenie a schopnosť reagovať na meniace sa podmienky trhu,“ uviedol prezident AHRS Marek Harbuľák. Aj tento ročník podľa neho predstavil finalistov, ktorí dokazujú, že profesionálne vedenie, rozvoj zamestnancov a dôraz na kvalitu majú v tomto odvetví zásadný význam.
Novinkou bolo pilotné odovzdanie ocenenia Osobnosť HORECA, ktorého prvou laureátkou sa stala Kathrin Noll, generálna riaditeľka Grand Hotela Kempinski High Tatras. Ocenenie vyzdvihuje osobnosti, ktorých profesionálny prínos presahuje hranice vlastnej prevádzky a významne formuje celé odvetvie. Noll pochádza z nemeckého Čierneho lesa a v hotelovej sieti Kempinski pôsobí viac ako 25 rokov. V Grand Hoteli Kempinski High Tatras pôsobí od roku 2010, vedie ho od roku 2013.
O víťazovi Hoteliera roka rozhodovala odborná hodnotiaca komisia, ktorá posudzovala tri hlavné oblasti - motiváciu a profesijný prístup kandidátov, online reputáciu hotela a ekonomické výsledky zariadenia pod ich vedením. „Pri hodnotení sme zohľadňovali nielen dosiahnuté výsledky, ale aj spôsob, akým kandidáti vedú svojich ľudí, rozvíjajú ich potenciál a prispievajú k dlhodobej udržateľnosti hotelierstva. Každý z finalistov priniesol silný príbeh a konkrétne výsledky,“ priblížila predsedníčka komisie Lucia Arbetová.
Gálik presvedčil najmä schopnosťou zvládnuť zmenu značky hotela bez straty zamestnancov, pričom dokázal podporiť aj interný kariérny rast. Porota ocenila tiež jeho dlhodobú spoluprácu so školami a dôraz na rozvoj budúcich hotelierov. „Toto ocenenie vnímam predovšetkým ako uznanie práce celého tímu Clarion Congress Hotel Bratislava. Hotel je výsledkom každodenného úsilia mnohých ľudí a manažéri sú často práve tí, ktorí pracujú v zákulisí, vytvárajú podmienky pre ostatných, podporujú ich a pomáhajú im rásť,“ uviedol Gálik.
Hurban zaujal výrazným spoločenským presahom svojej práce. Okrem podpory duálneho vzdelávania a zapájania znevýhodnených skupín sa aktívne venuje rozvoju cestovného ruchu v Bratislave. Kudičová zase vyniká dlhodobou a systematickou prácou s ľuďmi. Porotu oslovila jej 11-ročná kontinuita v koordinácii duálneho vzdelávania, ako aj schopnosť viesť a rozvíjať rozsiahly tím s viac ako 70 zamestnancami.