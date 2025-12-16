< sekcia Ekonomika
Víťazom Ceny Eximbanky za exportný potenciál sa stal Ivan Iľko
Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ je súčasťou medzinárodného projektu Creative Young Entrepreneur Award, ktorý zastrešuje organizácia Junior Chamber International vo viac ako 120 krajinách sveta.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Víťazom Ceny Eximbanky za exportný potenciál sa stal Ivan Iľko, majiteľ firmy Vedou proti komárom. Ocenenie si prevzal z rúk námestníka generálneho riaditeľa Eximbanky Igora Baráta počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 19. ročníka súťaže Mladý inovatívny podnikateľ. Absolútnym víťazom sa stal Lukáš Řezanina, spolumajiteľ spoločnosti Nordics. Informoval o tom Pavol Adamka z Eximbanky.
„V Eximbanke sme hrdí na mladých, kreatívnych a inovatívnych podnikateľov, ktorí dokážu pretaviť odborné poznatky do riešení s reálnym dosahom. Veľké uznanie patrí všetkým nominovaným a víťazom jednotlivých kategórií, ktorí dokazujú, že mladá generácia slovenských podnikateľov má vysokú úroveň a ambície presadiť sa aj v medzinárodnom prostredí. O to viac nás teší, že ocenená firma Vedou proti komárom vznikla v prostredí slovenskej univerzity a úspešne prepája vedu s praxou. V tomto projekte vidíme výrazný exportný potenciál a schopnosť uplatniť sa na zahraničných trhoch,“ uviedol Barát.
Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ je súčasťou medzinárodného projektu Creative Young Entrepreneur Award, ktorý zastrešuje organizácia Junior Chamber International vo viac ako 120 krajinách sveta. Je určená mladým ľuďom vo veku od 18 do 40 rokov, ktorí aktívne podnikajú - ako živnostníci alebo majitelia malých a stredných firiem.
Cieľom súťaže je podpora mladých podnikateľov na Slovensku, ich kreativity, inovatívnych prístupov a využívania moderných technológií pri riešení aktuálnych potrieb trhu. Dôležitým hodnotiacim kritériom je zároveň exportný potenciál produktov a služieb a schopnosť uplatniť sa na globálnom trhu, ktorý je kľúčový najmä z pohľadu Eximbanky ako jedného z hlavných odborných partnerov podujatia.
Eximbanka je ako jediný priamy nástroj štátu na podporu exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov.
„V Eximbanke sme hrdí na mladých, kreatívnych a inovatívnych podnikateľov, ktorí dokážu pretaviť odborné poznatky do riešení s reálnym dosahom. Veľké uznanie patrí všetkým nominovaným a víťazom jednotlivých kategórií, ktorí dokazujú, že mladá generácia slovenských podnikateľov má vysokú úroveň a ambície presadiť sa aj v medzinárodnom prostredí. O to viac nás teší, že ocenená firma Vedou proti komárom vznikla v prostredí slovenskej univerzity a úspešne prepája vedu s praxou. V tomto projekte vidíme výrazný exportný potenciál a schopnosť uplatniť sa na zahraničných trhoch,“ uviedol Barát.
Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ je súčasťou medzinárodného projektu Creative Young Entrepreneur Award, ktorý zastrešuje organizácia Junior Chamber International vo viac ako 120 krajinách sveta. Je určená mladým ľuďom vo veku od 18 do 40 rokov, ktorí aktívne podnikajú - ako živnostníci alebo majitelia malých a stredných firiem.
Cieľom súťaže je podpora mladých podnikateľov na Slovensku, ich kreativity, inovatívnych prístupov a využívania moderných technológií pri riešení aktuálnych potrieb trhu. Dôležitým hodnotiacim kritériom je zároveň exportný potenciál produktov a služieb a schopnosť uplatniť sa na globálnom trhu, ktorý je kľúčový najmä z pohľadu Eximbanky ako jedného z hlavných odborných partnerov podujatia.
Eximbanka je ako jediný priamy nástroj štátu na podporu exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov.