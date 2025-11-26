< sekcia Ekonomika
Víťazom súťaže Top Agro Slovensko sa stala spoločnosť Granelam
Spoločnosť Granelam sa stala tretíkrát absolútnym víťazom.
Autor TASR
Belá/Bratislava 26. novembra (TASR) - Absolútnym víťazom 30. ročníka súťaže Top Agro Slovensko, za výsledky dosiahnuté v roku 2024 sa stala spoločnosť Granelam z Ostrova pri Piešťanoch. Výsledky súťaže vyhlásil Klub poľnohospodárskych novinárov v stredu v obci Belá aj za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD). V stredu o tom informovala členka výboru Klubu poľnohospodárskych novinárov Malvína Gondová.
Hodnotenie sa podľa Gondovej zameriava na komplexnejšie posudzovanie výkonnosti a manažérskej kvality podnikov s využitím údajov z verejne dostupných zdrojov. Tie sa týkajú ziskovosti, podielu vlastného majetku, doby splácania záväzkov, likvidity, návratnosti vlastného kapitálu či Finstat skóre.
Spoločnosť Granelam sa stala tretíkrát absolútnym víťazom, pričom v rokoch 2009 a 2010 ešte ako Poľnohospodárske družstvo (PD) Pokrok Ostrov. Podnik sa zameriava primárne na produkciu osív kukurice a hustosiatych obilnín. Okrem toho zvíťazil aj v kategórii obchodné spoločnosti - produkčné oblasti.
Ocenenie v kategórii poľnohospodárske družstvá (znevýhodnené oblasti) získala Nová Bodva - družstvo v Turnianskej Novej Vsi. Cenu poľnohospodárske družstvá - produkčné oblasti si odnieslo Agrocoop, poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul v okrese Nové Zámky. Spoločnosť Janek Dolný Moštenec dostala ocenenie v kategórii obchodné spoločnosti - znevýhodnené oblasti.
Mimoriadne ocenenie dostalo Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov za dosiahnuté výsledky v živočíšnej výrobe. Cenu za výsledky v rastlinnej výrobe získala spoločnosť Lúčnica z Lúčnice nad Žitavou. Podnikateľským činom roka bola ocenená poľnohospodárka firma FirstFarms Gabčíkovo. Špeciálnu cenu Otcova roľa za kontinuitu generácií v poľnohospodárskom podniku si odniesla spoločnosť Agrocontract Mikuláš.
Hodnotenie sa podľa Gondovej zameriava na komplexnejšie posudzovanie výkonnosti a manažérskej kvality podnikov s využitím údajov z verejne dostupných zdrojov. Tie sa týkajú ziskovosti, podielu vlastného majetku, doby splácania záväzkov, likvidity, návratnosti vlastného kapitálu či Finstat skóre.
Spoločnosť Granelam sa stala tretíkrát absolútnym víťazom, pričom v rokoch 2009 a 2010 ešte ako Poľnohospodárske družstvo (PD) Pokrok Ostrov. Podnik sa zameriava primárne na produkciu osív kukurice a hustosiatych obilnín. Okrem toho zvíťazil aj v kategórii obchodné spoločnosti - produkčné oblasti.
Ocenenie v kategórii poľnohospodárske družstvá (znevýhodnené oblasti) získala Nová Bodva - družstvo v Turnianskej Novej Vsi. Cenu poľnohospodárske družstvá - produkčné oblasti si odnieslo Agrocoop, poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul v okrese Nové Zámky. Spoločnosť Janek Dolný Moštenec dostala ocenenie v kategórii obchodné spoločnosti - znevýhodnené oblasti.
Mimoriadne ocenenie dostalo Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov za dosiahnuté výsledky v živočíšnej výrobe. Cenu za výsledky v rastlinnej výrobe získala spoločnosť Lúčnica z Lúčnice nad Žitavou. Podnikateľským činom roka bola ocenená poľnohospodárka firma FirstFarms Gabčíkovo. Špeciálnu cenu Otcova roľa za kontinuitu generácií v poľnohospodárskom podniku si odniesla spoločnosť Agrocontract Mikuláš.