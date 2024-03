Víťazom súťaže Zelený Merkúr je zvolenský závod spoločnosti Strabag

Lučenec 26. marca (TASR) - Víťazom štvrtého ročníka súťaže Zelený Merkúr sa stal oblastný závod spoločnosti Strabag vo Zvolene za pokroky v oblasti recyklácie a sekundárneho využitia stavebných materiálov. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa konalo v utorok v Lučenci počas valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).



Súťaž Zelený Merkúr je zameraná najmä na prístupy vo výrobných modeloch a technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, zapojiť sa do nej môžu firmy pôsobiace v Banskobystrickom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo osem spoločností, podmienky súťaže splnilo sedem z nich. Hodnotiaca komisia na prvé miesto umiestnila zvolenský podnik spoločnosti Strabag za pokroky v oblasti recyklácie a sekundárneho využitia stavebných materiálov.



"Obdivuhodná je aj spolupráca v tejto oblasti za účelom zapracovania odpadových cigaretových ohorkov do asfaltových zmesí. Zároveň implementáciou nových technológií zabezpečujú efektívne využívanie zdrojov a zníženie uvoľňovaných emisií," priblížila pre TASR tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.



Na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť AGRO CS Slovakia z obce Veľké Dravce, pri ktorej komisia ocenila využívanie vlastného kompostu z biologicky rozložiteľného odpadu ako náhradu rašeliny pri výrobe substrátov. Na treťom mieste skončil výrobca termických slnečných kolektorov THERMO/SOLAR Žiar, firmu komisia ocenila za prínos v oblasti využívania a šírenia povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie.



Počas valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK jej predseda Peter Mihók zhrnul domáci aj medzinárodný ekonomický vývoj v uplynulých mesiacoch a načrtol očakávaný obraz ekonomiky v roku 2024. "V SOPK budeme robiť všetky kroky k posilneniu konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky, väčšej diverzifikácii vonkajších ekonomických vzťahov a nastoleniu skutočne odbornej a nielen politicky motivovanej diskusie o našej ekonomike a jej mieste v medzinárodnej konkurencii," skonštatoval.



Súťaž Zelený Merkúr sa koná od roku 2017, každé dva roky sa strieda so súťažou Krištáľový Merkúr zameranou na inovácie. Vyhlasovateľom súťaže je Banskobystrická regionálna komora SOPK, partnermi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Banskobystrický samosprávny kraj.