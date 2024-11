Víťazstvo D. Trumpa podľa EÚ zvýšilo riziko ďalších ciel

Brusel 6. novembra (TASR) - Prezidentské voľby v Spojených štátoch vyhral republikánsky kandidát Donald Trump a Európska únia zvažuje možnosti, čo ponúknuť s cieľom odvrátiť riziko zavedenia nových ciel na jej tovary vyvážané do USA, ale aj ďalších obchodných prekážok. Trump pred voľbami niekoľkokrát zopakoval, že plánuje uvaliť 10-percentné plošné clá na dovoz všetkých tovarov zo zahraničia a Európsku úniu priamo varoval, že "zaplatí vysokú cenu za to, že nedováža dostatočné množstvo amerických tovarov". Informovala o tom agentúra Reuters.



Európska komisia už začala modelovať vplyv návratu Trumpa do Bieleho domu na Európsku úniu a najmä na štáty, ktoré jeho politika zasiahne najviac. K tým by mali patriť Nemecko, ktoré je najväčším výrobcom áut v EÚ, ako aj Taliansko, druhý najväčší exportér z EÚ do USA. Aj keď na verejnosti boli zdržanlivé, niektoré štáty už pred konaním volieb dali najavo obavy z vývoja v USA.



Okrem priameho vplyvu nových ciel na európsku ekonomiku, ktorej rast je naďalej veľmi slabý, EÚ by mohla doplatiť aj na ešte tvrdšie kroky, ktoré Trump plánuje voči Číne. Prípadné zavedenie vysokých amerických ciel na čínske produkty môže viesť k tomu, že veľkú časť týchto výrobkov čínski producenti presmerujú na európsky trh.



Európska únia sa bude usilovať komunikovať s budúcou Trumpovou administratívou ešte pred jeho inauguráciou, pričom už teraz zvažuje budúce oblasti spolupráce, ktoré by mohli zmierniť, prípadne odstrániť riziko ďalších ciel. Jednou z oblastí je americký skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorého dovoz by EÚ mohla zvýšiť. Zredukovala by tak obchodný deficit USA, na čo Trump často poukazuje.



V roku 2018 Trump a vtedajší šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker uzatvorili dohodu, ktorá zahrnovala aj záujem Bruselu zvýšiť dovoz LNG zo Spojených štátov. Dohoda zabránila uvaleniu dovozných ciel na ďalšie európske výrobky mimo ocele a hliníka. EÚ aj teraz dúfa, že sa s Trumpom dokáže dohodnúť.



Niektorí európski diplomati veria, že ďalšou oblasťou spolupráce môže byť Čína, voči ktorej USA po nástupe Trumpa s veľkou pravdepodobnosťou pritvrdia. Diskusie však budú podľa analytikov náročné, keďže EÚ plánuje naďalej postupovať podľa pravidiel svetového obchodu a aj keď chce vplyv Číny na svoje hospodárstvo zmierniť, nemá záujem sa od tohto trhu oddeliť.